Börsen Update Europa - 21.11. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %

Der MDAX steht bei 28.272,25 PKT und gewinnt bisher +1,68 %. Top-Werte: CTS Eventim +5,76 %, TRATON +2,89 %, Nemetschek +2,80 % Flop-Werte: Hochtief -4,26 %, ThyssenKrupp -4,00 %, AIXTRON -3,15 %

Der DAX steht bei 23.183,15 PKT und gewinnt bisher +1,10 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +4,42 %, Continental +3,10 %, Bayer +2,86 % Flop-Werte: Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,92 %, RWE -1,26 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.414,64 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Nagarro +3,35 %, Nemetschek +2,80 %, 1&1 +2,38 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,33 %, AIXTRON -3,15 %, PNE -2,99 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:45) bei 5.526,14 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +4,42 %, L'Oreal +4,30 %, Wolters Kluwer +3,23 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,92 %, ENI -1,06 %

Der ATX steht bei 4.790,19 PKT und verliert bisher -1,04 %.

Top-Werte: Wienerberger +5,11 %, UNIQA Insurance Group +2,68 %, Lenzing +2,23 %

Flop-Werte: PORR -1,91 %, DO & CO -1,70 %, EVN -1,15 %

Der SMI steht aktuell (13:59:47) bei 12.585,46 PKT und steigt um +1,25 %.

Top-Werte: Givaudan +2,95 %, Geberit +2,80 %, Roche Holding +2,09 %

Flop-Werte: Holcim -0,13 %, ABB -0,02 %, Alcon +0,72 %

Der CAC 40 steht bei 7.980,03 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.

Top-Werte: Euronext +4,99 %, Pernod Ricard +4,59 %, Stellantis +4,38 %

Flop-Werte: Societe Generale -0,51 %, LEGRAND -0,37 %, ArcelorMittal -0,32 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.691,18 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +3,05 %, Essity Registered (B) +2,60 %, Telia Company +2,13 %

Flop-Werte: ABB -0,02 %, SSAB Registered (A) +0,11 %, AstraZeneca +0,65 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +2,22 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,65 %, Viohalco +1,47 %, Piraeus Port Authority +1,44 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,99 %