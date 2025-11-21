    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 21.11. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 21.11. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.183,15 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +4,42 %, Continental +3,10 %, Bayer +2,86 %
    Flop-Werte: Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,92 %, RWE -1,26 %

    Der MDAX steht bei 28.272,25 PKT und gewinnt bisher +1,68 %.
    Top-Werte: CTS Eventim +5,76 %, TRATON +2,89 %, Nemetschek +2,80 %
    Flop-Werte: Hochtief -4,26 %, ThyssenKrupp -4,00 %, AIXTRON -3,15 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.414,64 PKT und steigt um +0,86 %.
    Top-Werte: Nagarro +3,35 %, Nemetschek +2,80 %, 1&1 +2,38 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,33 %, AIXTRON -3,15 %, PNE -2,99 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:45) bei 5.526,14 PKT und steigt um +0,63 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +4,42 %, L'Oreal +4,30 %, Wolters Kluwer +3,23 %
    Flop-Werte: Siemens Energy -3,07 %, Rheinmetall -2,92 %, ENI -1,06 %

    Der ATX steht bei 4.790,19 PKT und verliert bisher -1,04 %.
    Top-Werte: Wienerberger +5,11 %, UNIQA Insurance Group +2,68 %, Lenzing +2,23 %
    Flop-Werte: PORR -1,91 %, DO & CO -1,70 %, EVN -1,15 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:47) bei 12.585,46 PKT und steigt um +1,25 %.
    Top-Werte: Givaudan +2,95 %, Geberit +2,80 %, Roche Holding +2,09 %
    Flop-Werte: Holcim -0,13 %, ABB -0,02 %, Alcon +0,72 %

    Der CAC 40 steht bei 7.980,03 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
    Top-Werte: Euronext +4,99 %, Pernod Ricard +4,59 %, Stellantis +4,38 %
    Flop-Werte: Societe Generale -0,51 %, LEGRAND -0,37 %, ArcelorMittal -0,32 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.691,18 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.
    Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +3,05 %, Essity Registered (B) +2,60 %, Telia Company +2,13 %
    Flop-Werte: ABB -0,02 %, SSAB Registered (A) +0,11 %, AstraZeneca +0,65 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +2,22 %.
    Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,65 %, Viohalco +1,47 %, Piraeus Port Authority +1,44 %
    Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,99 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
