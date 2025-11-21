Deutlicher Kurssprung bei der Deutsche Boerse Aktie - 21.11.2025

Mit einer Performance von +4,42 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Boerse Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 216,05€, mit einem Plus von +4,42 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Der heutige Anstieg bei Deutsche Boerse konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,90 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +2,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,33 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat -5,10 % 3 Monate -17,90 % 1 Jahr +0,54 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,93 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.