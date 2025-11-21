Bitcoin im Sturzflug: Kurs fällt auf 83.189,50 USD – Was jetzt kommt! - 21.11.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -3,89 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 87.404,99USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,75 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,56 %, Solana SOL/USD änderte sich um -5,53 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -12,45 %, ETH/USD um -14,71 %, SOL/USD um -8,56 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -11,72 %.