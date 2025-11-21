New Earth Resources unterzeichnet Optionsvereinbarung für das Seltenerdprojekt Red Wine in Labrador

Die erste Konzession befindet sich im Central Mineral Belt („CMB“) der Provinz Neufundland und Labrador und erstreckt sich über eine Fläche von rund 1.425 Hektar. Sie liegt ca. 110 km nordöstlich von Churchill Falls und ca. 20 km östlich der befestigten Zufahrtsstraße zum Wasserkraftwerk am Orma Lake, die an den Trans-Labrador Highway anschließt. Darüber hinaus umfasst das Projekt eine zweite eigenständige Konzession mit zusätzlich 150 Hektar Grundfläche, die ca. 9 km weiter nordöstlich liegt.

Gemäß der Vereinbarung zum Erwerb des Projekts verpflichtet sich das Unternehmen, insgesamt 4.500.000 Klasse-A-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) an Northex auszugeben wie folgt: 1.250.000 Aktien innerhalb von 10 Werktagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung; weitere 1.500.000 Aktien spätestens am ersten Jahrestag der Vereinbarung; und weitere 1.750.000 Aktien spätestens am zweiten Jahrestag der Vereinbarung. Die im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltedauer. Das Unternehmen gewährt Northex außerdem eine Beteiligungsgebühr in Form einer NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für das Projekt. Northex steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.