Budimex Aktie fällt um -1,19 % - 21.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Budimex Aktie. Sie fällt um -1,19 % auf 137,05€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Budimex Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Budimex, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,83 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Budimex Aktie damit um -0,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Budimex um +22,46 % gewonnen.

Budimex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,90 % 1 Monat +5,64 % 3 Monate -1,83 % 1 Jahr +20,28 %

Informationen zur Budimex Aktie

Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Mrd. € wert.

Budimex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.