SUESS MicroTec - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,28 % - 21.11.2025

Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -4,28 % auf 32,22€ gefallen. Das sind -1,44 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,22€, mit einem Minus von -4,28 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -32,37 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,98 % 1 Monat -8,91 % 3 Monate +23,11 % 1 Jahr -30,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SUSS MicroTec Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit der Performance von NVIDIA. Anleger sind besorgt über mögliche negative Auswirkungen auf SUSS, sollten die Ergebnisse von NVIDIA enttäuschen. Zudem wird die Short-Position von JP Morgan thematisiert und die Möglichkeit, dass große Unternehmen wie Samsung in SUSS investieren könnten. Die Bewertung von SUSS wird als günstig im Vergleich zu NVIDIA angesehen, während die ambitionierten Wachstumsziele bis 2030 hohe Erwartungen wecken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 617,05 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Skepsis der Anleger über hohe Bewertungen im Technologiesektor zieht am Freitag weiter ihre Kreise. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hatte sich am Vortag in New York in Luft aufgelöst, indem die jüngste Korrektur …

Der Vortagskursrutsch im New Yorker Handel wirkt am Freitag im europäischen Technologiesektor nach. Nachdem der von Tech-Werten geprägte US-Leitindex Nasdaq 100 am Donnerstag gemeinsam mit dem Chipriesen Nvidia tief ins Minus gedreht war, fiel der …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.