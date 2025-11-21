Technotrans Aktie schmiert ab - 21.11.2025

Die Technotrans Aktie ist bisher um -4,31 % auf 31,10€ gefallen. Das sind -1,40 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,50 %, geht es heute bei der Technotrans Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Technotrans-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,62 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,43 %. Im Jahr 2025 gab es für Technotrans bisher ein Plus von +63,59 %.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,19 % 1 Monat -12,43 % 3 Monate +20,62 % 1 Jahr +112,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Technotrans Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Technotrans-Aktie. Es wird geprüft, ob die aktuellen Zahlen die Erwartungen erfüllen, insbesondere Umsatz, Marge und EBIT. Prognosen für 2025 und 2026 sind positiv, basieren auf Auftragseingängen und Margensteigerungen. Einige Beiträge thematisieren die Kursrückgänge nach den Zahlen und die zukünftigen Wachstumsaussichten, vor allem im Bereich KI-Rechenzentren und Hightech-Anwendungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Technotrans eingestellt.

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 214,83 Mio. € wert.

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.