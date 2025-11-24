JPMorgan korrigiert Kursziel für Bullish nach unten

Die vorsichtigere Bewertung hängt weniger mit der operativen Entwicklung zusammen, sondern vielmehr mit einer bereinigten Modellierung der Einnahmen aus den IPO-Proceeds der Firma. "Wir halten an unserer neutralen Bewertung fest, senken jedoch das Kursziel, da wir die Zinserträge aus Stablecoins nun präziser berücksichtigen", schrieb JPMorgan.

Die Kryptobörse Bullish hat im dritten Quartal mit soliden Zahlen überrascht. Dennoch bleibt JPMorgan vorsichtig: Die Analysten bestätigten ihre neutrale Einstufung, reduzierten jedoch das Kursziel für 2026 leicht von 46 auf 45 US-Dollar.

Umsatz und EBITDA übertreffen Erwartungen

Bullish erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,10 US-Dollar und traf damit exakt die Bloomberg-Konsensschätzung. Die Umsätze legten auf 77 Millionen US-Dollar zu – über den erwarteten 74 Millionen US-Dollar und ebenfalls über JPMorgans Prognose. Das bereinigte EBITDA erreichte 29 Millionen US-Dollar und lag damit klar über den erwarteten 26 Millionen US-Dollar.

Auffällig war insbesondere der starke Anstieg der Erlöse aus Subscription Services & Other (SS&O). Mit 50 Millionen US-Dollar lagen diese deutlich über den 12 Millionen US-Dollar des Vorjahres und übertrafen JPMorgans eigene Schätzung von 47 Millionen US-Dollar.

Einmaleffekte verzerren das Bild

Die positive Entwicklung in den SS&O-Umsätzen ist laut JPMorgan jedoch teilweise durch Einmaleffekte verzerrt. Rund 6,2 Millionen US-Dollar des Quartalsumsatzes stammten aus Stablecoin-Promotions auf Basis der 1,2 Milliarden US-Dollar Kapital aus dem Börsengang. Diese Einnahmen weisen nahezu 100 Prozent Marge auf.

Bereinigt um diesen Posten wäre das EBITDA laut JPMorgan nicht bei 29 Millionen, sondern bei etwa 22,4 Millionen US-Dollar gelegen. In den kommenden Quartalen dürften diese Sondereffekte ebenfalls eine Rolle spielen: Für das vierte Quartal erwartet die Bank rund 12 Millionen US-Dollar an weiteren Promotion-Einnahmen und für 2027 eine annualisierte Wirkung von rund 37 Millionen US-Dollar. Für die Kernbewertung werden diese Beträge jedoch vollständig ausgeklammert.

Dementsprechend senkte JPMorgan die Gewinnschätzungen für dieses und kommendes Jahr. Die Prognose für das bereinigte EPS 2025 fällt von 0,44 auf 0,31 US-Dollar. Für 2026 wird die Schätzung von 1,29 auf 0,93 US-Dollar reduziert.

Ausblick: Höhere Volatilität stützt Handelsgeschäft

Trotz der nach unten revidierten Schätzungen zeigt sich JPMorgan für das vierte Quartal zuversichtlich. Die Analysten erwarten ein deutlich dynamischeres Marktumfeld, das den Handelsumsätzen von Bullish zugutekommen dürfte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



