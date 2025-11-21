    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP/Lagarde

    Europa kann US-Zölle mit Reformen abfedern

    Für Sie zusammengefasst
    • Lagarde fordert Abbau von Hürden im Binnenmarkt.
    • Einfachere Bedingungen könnten Produktivitätslücke schließen.
    • Politischer Wille reicht für Fortschritte im Binnenmarkt.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde fordert angesichts des angespannten Welthandels den Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt. Damit könne Europa locker die Belastungen durch die höheren US-Zölle kompensieren: "Wenn wir nur ein Viertel davon umsetzen würden, würde dies ausreichen, um den Binnenhandel so anzukurbeln, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf das Wachstum vollständig ausgeglichen würden", sagte Lagarde beim "Frankfurt European Banking Congress".

    Nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel könnte die erhebliche Produktivitätslücke zwischen Europa und den Vereinigten Staaten geschlossen werden, wenn in Europa einfachere Bedingungen für Geschäftstätigkeiten geschaffen würden: "Hierfür ist die Regulierung auf europäischer Ebene zu vereinfachen und zu harmonisieren."

    Lagarde: Brauchen keine radikalen Schritte - nur politischen Willen

    Lagarde betonte, es sei nicht notwendig, alles in der Europäischen Union zu harmonisieren. Nach ihrer Überzeugung würde es oft zum Beispiel ausreichen, dass etwas, das in der EU einmal genehmigt ist, in allen Mitgliedsstaaten zugelassen ist. "In mehreren wichtigen Bereichen verhindert die weiterhin erforderliche Einstimmigkeit im Europäischen Rat nach wie vor sinnvolle Fortschritte bei der Vollendung des Binnenmarkts", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB).

    "Die Schritte, die wir unternehmen müssen, sind nicht unerreichbar", sagte Lagarde. "Sie erfordern keine neuen Verträge, keine radikale Umgestaltung unserer Union - nur den politischen Willen, die Instrumente zu nutzen, über die wir bereits verfügen."

    Fragmentierte Kapitalmärkte bremsen Europa

    Teil des Problems ist nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Nagel, dass die europäischen Kapitalmärkte noch fragmentiert und im Vergleich zu den USA "unterentwickelt" seien. Somit falle es Unternehmen in Europa schwerer, die für weiteres Wachstum benötigten Finanzmittel zu beschaffen. "Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Spar- und Investitionsunion rasch zu vollenden", mahnte Nagel./ben/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
