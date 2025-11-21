Globus Baumarkt gewinnt den Marketing Award Saar 2025 für seine Arbeitgebermarke (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Völklingen (ots) - Im Rahmen der Verleihung des Marketing Award Saar 2025 in
    Saarbrücken wurde das Team von Globus Baumarkt in der Kategorie "Best of
    Employer Branding und Recruiting" ausgezeichnet. Bereits zum siebten Mal
    würdigte der Marketing Club Saar e.V. als einer der größten Wirtschaftsclubs im
    Südwesten herausragendes Marketing im Saarland und den angrenzenden Regionen.

    "Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs und erst durch sie
    wird unsere Marke lebendig. Dieser Award zeigt uns einmal mehr, dass wir mit
    unserer offenen, werteorientierten und menschennahen Kommunikation Nägel mit
    Köpfen machen", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus
    Baumarkt.

    Die Jury lobte den Aufbau und das Design der glaubwürdigen
    Arbeitgeberkommunikation sowie die erfolgreichen Kampagnen in sozialen Medien
    zur authentischen Darstellung des Arbeitsumfelds und der Unternehmenskultur.
    Melanie Isberner, Bereichsleiterin Employer Branding und Mitarbeiterservice
    freut sich: "Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unsere
    Teamleistung. Sie zeigt, wie gut wir abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und
    wie stark wir gemeinsam sind. Unser Arbeitgeberslogan bringt es hier genau auf
    den Punkt 'Gemeinsam immer eine Idee besser'."

    Globus Baumarkt hat seine neue Arbeitgebermarke 2024 gelauncht. Bestehende
    Mitarbeiter langfristig zu binden, ist das zentrale Konzept, ergänzt durch
    gezielte Nachwuchsrekrutierung und eigene Nachwuchsarbeit. "Moderne
    Arbeitgeberkommunikation soll vor allem echt sein. Mit unserer Arbeitgebermarke
    zeigen wir Haltung, vermitteln Wertschätzung und schaffen es, die Menschen
    hinter Globus Baumarkt sichtbar zu machen. Für alle unsere Mitarbeiter aus den
    90 Baumärkten und unserer Unternehmenszentrale und natürlich auch für neue
    Talente", so Melanie Isberner.

    Über Globus Baumarkt

    Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen
    Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.
    Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der
    höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und
    führenden Baumärkten Deutschlands.

    Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo
    Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt
    Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei
    fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,
    Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und
    somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

    Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die
    Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal
    in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem
    Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

    Mehr Informationen unter https://www.globus-baumarkt.de/

    Weitere Presse-Mitteilungen unter
    https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

