Globus Baumarkt gewinnt den Marketing Award Saar 2025 für seine Arbeitgebermarke (FOTO)

Völklingen (ots) - Im Rahmen der Verleihung des Marketing Award Saar 2025 in

Saarbrücken wurde das Team von Globus Baumarkt in der Kategorie "Best of

Employer Branding und Recruiting" ausgezeichnet. Bereits zum siebten Mal

würdigte der Marketing Club Saar e.V. als einer der größten Wirtschaftsclubs im

Südwesten herausragendes Marketing im Saarland und den angrenzenden Regionen.



"Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs und erst durch sie

wird unsere Marke lebendig. Dieser Award zeigt uns einmal mehr, dass wir mit

unserer offenen, werteorientierten und menschennahen Kommunikation Nägel mit

Köpfen machen", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus

Baumarkt.





Die Jury lobte den Aufbau und das Design der glaubwürdigen

Arbeitgeberkommunikation sowie die erfolgreichen Kampagnen in sozialen Medien

zur authentischen Darstellung des Arbeitsumfelds und der Unternehmenskultur.

Melanie Isberner, Bereichsleiterin Employer Branding und Mitarbeiterservice

freut sich: "Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unsere

Teamleistung. Sie zeigt, wie gut wir abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und

wie stark wir gemeinsam sind. Unser Arbeitgeberslogan bringt es hier genau auf

den Punkt 'Gemeinsam immer eine Idee besser'."



Globus Baumarkt hat seine neue Arbeitgebermarke 2024 gelauncht. Bestehende

Mitarbeiter langfristig zu binden, ist das zentrale Konzept, ergänzt durch

gezielte Nachwuchsrekrutierung und eigene Nachwuchsarbeit. "Moderne

Arbeitgeberkommunikation soll vor allem echt sein. Mit unserer Arbeitgebermarke

zeigen wir Haltung, vermitteln Wertschätzung und schaffen es, die Menschen

hinter Globus Baumarkt sichtbar zu machen. Für alle unsere Mitarbeiter aus den

90 Baumärkten und unserer Unternehmenszentrale und natürlich auch für neue

Talente", so Melanie Isberner.



Über Globus Baumarkt



Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen

Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.

Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der

höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und

führenden Baumärkten Deutschlands.



Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo

Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt

Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei

fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,

Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und

somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.



Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die

Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal

in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem

Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter https://www.globus-baumarkt.de/



Weitere Presse-Mitteilungen unter

https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse



Pressekontakt:



Diana Doriguzzi

mailto:presse@globus-baumarkt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150962/6163618

OTS: Globus Baumarkt







