Globus Baumarkt gewinnt den Marketing Award Saar 2025 für seine Arbeitgebermarke (FOTO)
Völklingen (ots) - Im Rahmen der Verleihung des Marketing Award Saar 2025 in
Saarbrücken wurde das Team von Globus Baumarkt in der Kategorie "Best of
Employer Branding und Recruiting" ausgezeichnet. Bereits zum siebten Mal
würdigte der Marketing Club Saar e.V. als einer der größten Wirtschaftsclubs im
Südwesten herausragendes Marketing im Saarland und den angrenzenden Regionen.
"Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs und erst durch sie
wird unsere Marke lebendig. Dieser Award zeigt uns einmal mehr, dass wir mit
unserer offenen, werteorientierten und menschennahen Kommunikation Nägel mit
Köpfen machen", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus
Baumarkt.
Die Jury lobte den Aufbau und das Design der glaubwürdigen
Arbeitgeberkommunikation sowie die erfolgreichen Kampagnen in sozialen Medien
zur authentischen Darstellung des Arbeitsumfelds und der Unternehmenskultur.
Melanie Isberner, Bereichsleiterin Employer Branding und Mitarbeiterservice
freut sich: "Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unsere
Teamleistung. Sie zeigt, wie gut wir abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und
wie stark wir gemeinsam sind. Unser Arbeitgeberslogan bringt es hier genau auf
den Punkt 'Gemeinsam immer eine Idee besser'."
Globus Baumarkt hat seine neue Arbeitgebermarke 2024 gelauncht. Bestehende
Mitarbeiter langfristig zu binden, ist das zentrale Konzept, ergänzt durch
gezielte Nachwuchsrekrutierung und eigene Nachwuchsarbeit. "Moderne
Arbeitgeberkommunikation soll vor allem echt sein. Mit unserer Arbeitgebermarke
zeigen wir Haltung, vermitteln Wertschätzung und schaffen es, die Menschen
hinter Globus Baumarkt sichtbar zu machen. Für alle unsere Mitarbeiter aus den
90 Baumärkten und unserer Unternehmenszentrale und natürlich auch für neue
Talente", so Melanie Isberner.
Über Globus Baumarkt
Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen
Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.
Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der
höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und
führenden Baumärkten Deutschlands.
Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo
Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt
Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei
fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,
Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und
somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.
Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die
Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal
in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem
Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter https://www.globus-baumarkt.de/
Weitere Presse-Mitteilungen unter
https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse
