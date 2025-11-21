Neue industrielle Achse für Europas Mobilitätswirtschaft (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Berlin (ots) - In einer Phase tiefgreifender Veränderungen in der globalen
    Industriepolitik rückt die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland
    und Türkiye stärker in den Fokus. Auf dem ersten Deutsch-Türkischen
    Automobilgipfel am 20. November 2025 in Berlin diskutierten führende Vertreter
    aus Wirtschaft, Politik und Forschung beider Länder über die Zukunft der
    europäischen Automobilindustrie und die Rolle bilateraler Partnerschaften bei
    der technologischen Transformation.

    Der Gipfel fand vor dem Hintergrund der fortschreitenden Umstellung der
    Automobilindustrie auf Elektromobilität, Digitalisierung und nachhaltige
    Wertschöpfung statt. Deutschland gilt nach wie vor als industrielles Zentrum
    Europas, während Türkiye mit einer breiten Produktionsbasis, hoher Exportquote
    und wachsender Entwicklungs- und Engineering-Kompetenz eine zunehmend wichtige
    Rolle in der europäischen Lieferkettenarchitektur einnimmt.

    Unter den Teilnehmern waren der türkische Industrie- und Technologieminister
    Mehmet Fatih Kacir, Dr. Herbert Diess, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der
    Volkswagen AG und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Infineon Technologies
    AG, Till Oberwörder, CEO von Daimler Buses, sowie Gürcan Karakas, CEO von Togg.
    Die Panels befassten sich mit zentralen Themen der industriellen Transformation
    - von technologischer Innovation über Digitalisierung der Produktion bis hin zu
    nachhaltigen Lieferketten und Forschungspartnerschaften.

    "Türkiye ist längst kein reiner Produktionsstandort mehr, sondern Teil der
    technologischen Wertschöpfung Europas" , erklärte Baran Çelik, Vorsitzender des
    Verbands der Automobilindustrie-Exporteure (OIB). "Gemeinsam mit Deutschland
    können wir den Wandel hin zu einer nachhaltigeren und digitaleren
    Automobilindustrie aktiv gestalten - mit einer Partnerschaft, die auf Vertrauen,
    Geschwindigkeit und Innovationskraft beruht. Diese Zusammenarbeit umfasst nicht
    nur den gegenseitigen Handel, sondern auch gemeinsame Entwicklungsprozesse,
    Forschungsaktivitäten und eine engere Integration der Lieferketten, um Europa
    als Produktions- und Innovationsstandort zu stärken. Als türkische
    Automobilindustrie sind wir bereit, Europa in diesem Wandel zu unterstützen -
    und laden unsere Partner ein, die Zusammenarbeit mit Türkiye weiter zu
    vertiefen."

    Yakup Birinci, Vorsitzender des türkischen Zulieferverbands TAYSAD, knüpfte
    daran an: "Während wir heute hier in Berlin diesen Gipfel abhalten, sind 410 Lkw
    mit hochwertigen Komponenten und Teilen der türkischen Zulieferindustrie auf dem
    Weg nach Deutschland. Sie beliefern die deutsche Automobilindustrie - jeden Tag,
    jede Stunde, ohne Unterbrechung. Das ist weit mehr als eine logistische
    Leistung: Es ist ein sichtbarer Ausdruck eines Vertrauensverhältnisses, das sich
    über mehr als ein halbes Jahrhundert entwickelt hat, und ein Beleg für die
    strategische Partnerschaft und enge Verbundenheit zwischen unseren Industrien.
    Türkiye sollte im Rahmen der europäischen Strategie für widerstandsfähige
    Lieferketten, der Batteriepolitik und der Vision einer grünen Mobilität als
    gleichwertiger Partner betrachtet werden."

    Die Gespräche in Berlin machten deutlich, dass beide Länder die Transformation
    der Mobilitätswirtschaft als gemeinsame Aufgabe verstehen - mit dem Ziel,
    industrielle Resilienz, technologische Offenheit und wirtschaftliche
    Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu sichern.

    Minister Mehmet Fatih Kacir betonte in diesem Zusammenhang die strategische
    Bedeutung des Standorts Türkiye:

    " Türkiye verfügt über ein hochentwickeltes Forschungs- und Innovationsökosystem
    sowie über eine starke, tief verankerte industrielle Infrastruktur. Damit ist
    unser Land hervorragend darauf vorbereitet, in der Transformation der
    Automobilbranche zu einem mobilitätsorientierten Ökosystem eine führende Rolle
    zu übernehmen."

    Auch aus der deutschen Industrie kam Zustimmung zu dieser Einschätzung.

    Dr. Herbert Diess hob hervor:

    "Die Stärken der Türkei - von wettbewerbsfähigen Kosten bis hin zu einer
    dynamischen Produktionslandschaft - tragen direkt zur Wettbewerbsfähigkeit
    Europas bei. "

    Till Oberwörder hielt ebenfalls fest:

    "Es bleibt dabei, dass die Türkei für uns strategisch wichtigster Baustein in
    unserem gesamten Setup ist. "

    Der Gipfel verdeutlichte, welche Rolle die deutsch-türkischen Beziehungen im
    europäischen Wandel hin zu neuer Mobilität bereits spielen - und welche
    Bedeutung ihnen künftig zukommen könnte.

    Hintergrund:

    Der Deutsch-Türkische Automobilgipfel wurde 2025 erstmals in Berlin
    veranstaltet. Er bringt führende Vertreter aus Politik, Industrie und Forschung
    beider Länder zusammen, um über die Herausforderungen und Chancen der
    Automobilindustrie im europäischen und globalen Kontext zu diskutieren.

