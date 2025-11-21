Erster Deutsch-Türkischer Automobilgipfel
Neue industrielle Achse für Europas Mobilitätswirtschaft (FOTO)
Berlin (ots) - In einer Phase tiefgreifender Veränderungen in der globalen
Industriepolitik rückt die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Türkiye stärker in den Fokus. Auf dem ersten Deutsch-Türkischen
Automobilgipfel am 20. November 2025 in Berlin diskutierten führende Vertreter
aus Wirtschaft, Politik und Forschung beider Länder über die Zukunft der
europäischen Automobilindustrie und die Rolle bilateraler Partnerschaften bei
der technologischen Transformation.
Der Gipfel fand vor dem Hintergrund der fortschreitenden Umstellung der
Automobilindustrie auf Elektromobilität, Digitalisierung und nachhaltige
Wertschöpfung statt. Deutschland gilt nach wie vor als industrielles Zentrum
Europas, während Türkiye mit einer breiten Produktionsbasis, hoher Exportquote
und wachsender Entwicklungs- und Engineering-Kompetenz eine zunehmend wichtige
Rolle in der europäischen Lieferkettenarchitektur einnimmt.
Industriepolitik rückt die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Türkiye stärker in den Fokus. Auf dem ersten Deutsch-Türkischen
Automobilgipfel am 20. November 2025 in Berlin diskutierten führende Vertreter
aus Wirtschaft, Politik und Forschung beider Länder über die Zukunft der
europäischen Automobilindustrie und die Rolle bilateraler Partnerschaften bei
der technologischen Transformation.
Der Gipfel fand vor dem Hintergrund der fortschreitenden Umstellung der
Automobilindustrie auf Elektromobilität, Digitalisierung und nachhaltige
Wertschöpfung statt. Deutschland gilt nach wie vor als industrielles Zentrum
Europas, während Türkiye mit einer breiten Produktionsbasis, hoher Exportquote
und wachsender Entwicklungs- und Engineering-Kompetenz eine zunehmend wichtige
Rolle in der europäischen Lieferkettenarchitektur einnimmt.
Unter den Teilnehmern waren der türkische Industrie- und Technologieminister
Mehmet Fatih Kacir, Dr. Herbert Diess, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der
Volkswagen AG und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Infineon Technologies
AG, Till Oberwörder, CEO von Daimler Buses, sowie Gürcan Karakas, CEO von Togg.
Die Panels befassten sich mit zentralen Themen der industriellen Transformation
- von technologischer Innovation über Digitalisierung der Produktion bis hin zu
nachhaltigen Lieferketten und Forschungspartnerschaften.
"Türkiye ist längst kein reiner Produktionsstandort mehr, sondern Teil der
technologischen Wertschöpfung Europas" , erklärte Baran Çelik, Vorsitzender des
Verbands der Automobilindustrie-Exporteure (OIB). "Gemeinsam mit Deutschland
können wir den Wandel hin zu einer nachhaltigeren und digitaleren
Automobilindustrie aktiv gestalten - mit einer Partnerschaft, die auf Vertrauen,
Geschwindigkeit und Innovationskraft beruht. Diese Zusammenarbeit umfasst nicht
nur den gegenseitigen Handel, sondern auch gemeinsame Entwicklungsprozesse,
Forschungsaktivitäten und eine engere Integration der Lieferketten, um Europa
als Produktions- und Innovationsstandort zu stärken. Als türkische
Automobilindustrie sind wir bereit, Europa in diesem Wandel zu unterstützen -
und laden unsere Partner ein, die Zusammenarbeit mit Türkiye weiter zu
vertiefen."
Yakup Birinci, Vorsitzender des türkischen Zulieferverbands TAYSAD, knüpfte
daran an: "Während wir heute hier in Berlin diesen Gipfel abhalten, sind 410 Lkw
mit hochwertigen Komponenten und Teilen der türkischen Zulieferindustrie auf dem
Weg nach Deutschland. Sie beliefern die deutsche Automobilindustrie - jeden Tag,
jede Stunde, ohne Unterbrechung. Das ist weit mehr als eine logistische
Leistung: Es ist ein sichtbarer Ausdruck eines Vertrauensverhältnisses, das sich
über mehr als ein halbes Jahrhundert entwickelt hat, und ein Beleg für die
strategische Partnerschaft und enge Verbundenheit zwischen unseren Industrien.
Türkiye sollte im Rahmen der europäischen Strategie für widerstandsfähige
Lieferketten, der Batteriepolitik und der Vision einer grünen Mobilität als
gleichwertiger Partner betrachtet werden."
Die Gespräche in Berlin machten deutlich, dass beide Länder die Transformation
der Mobilitätswirtschaft als gemeinsame Aufgabe verstehen - mit dem Ziel,
industrielle Resilienz, technologische Offenheit und wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu sichern.
Minister Mehmet Fatih Kacir betonte in diesem Zusammenhang die strategische
Bedeutung des Standorts Türkiye:
" Türkiye verfügt über ein hochentwickeltes Forschungs- und Innovationsökosystem
sowie über eine starke, tief verankerte industrielle Infrastruktur. Damit ist
unser Land hervorragend darauf vorbereitet, in der Transformation der
Automobilbranche zu einem mobilitätsorientierten Ökosystem eine führende Rolle
zu übernehmen."
Auch aus der deutschen Industrie kam Zustimmung zu dieser Einschätzung.
Dr. Herbert Diess hob hervor:
"Die Stärken der Türkei - von wettbewerbsfähigen Kosten bis hin zu einer
dynamischen Produktionslandschaft - tragen direkt zur Wettbewerbsfähigkeit
Europas bei. "
Till Oberwörder hielt ebenfalls fest:
"Es bleibt dabei, dass die Türkei für uns strategisch wichtigster Baustein in
unserem gesamten Setup ist. "
Der Gipfel verdeutlichte, welche Rolle die deutsch-türkischen Beziehungen im
europäischen Wandel hin zu neuer Mobilität bereits spielen - und welche
Bedeutung ihnen künftig zukommen könnte.
Hintergrund:
Der Deutsch-Türkische Automobilgipfel wurde 2025 erstmals in Berlin
veranstaltet. Er bringt führende Vertreter aus Politik, Industrie und Forschung
beider Länder zusammen, um über die Herausforderungen und Chancen der
Automobilindustrie im europäischen und globalen Kontext zu diskutieren.
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte