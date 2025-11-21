Drei Unternehmen aus Deutschland gehören zu den Gewinnern des Alibaba.com CoCreate Pitches (FOTO)

London (ots) - Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM aus Deutschland gehörten zu

den Top 10. Gesamtsieger des Wettbewerbs wurde der 15-jährige Brite Harrison

Nott - er erhält für sein "CoolTowel(TM)" ein Preispaket im Wert von 200.000

US-Dollar(1).



Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business

(B2B)-E-Commerce, kürte am vergangenen Freitag Europas innovativste

Produktideen. Zu den Gewinnern zählen auch drei Unternehmen aus Deutschland:

Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM konnten die hochkarätig besetzte Jury mit

ihren Produktideen überzeugen und gewannen Preise im Wert von jeweils 20.000

US-Dollar.(2)





Gesamtsieger des produktorientierten Wettbewerbs wurde der 15-jährige HarrisonNott aus dem Vereinigten Königreich. Sein innovatives KleinunternehmenCoolTowel(TM) erhielt ein Preispaket(1) im Wert von 200.000 US-Dollar, um dieWeiterentwicklung und Skalierung des Produkts voranzutreiben. Das CoolTowel(TM)Handtuch bietet sofortige, wiederverwendbare Kühlung für Workouts, heiße Tageund Abenteuer.Der CoCreate Pitch fand am 14. November im Rahmen von CoCreate Europe, derwichtigsten B2B-Veranstaltung von Alibaba.com, in London statt. 30Finalisten(3), die aus mehr als 14.000 europäischen kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) sowie weiteren aus aller Welt ausgewählt worden waren,präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Jeder von ihnen hielteine 90-sekündige Präsentation und kämpfte um die Ehre, als Schöpfer desinnovativsten Produkts Europas ausgezeichnet zu werden.Neben dem Hauptgewinner wurden zehn weitere Finalisten, darunter die dreideutschen Unternehmen Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM, für ihreProduktinnovationen belohnt und mit Preisen im Wert von jeweils 20.000 Dollar(2)ausgezeichnet. Zu den Finalisten gehören Intotum und HUID aus Großbritannien,Opack und Portalo aus Frankreich sowie Reeflex aus Italien. Der spezielleAthlete Track, an dem sich sieben Olympioniken und Spitzensportler, die zuvor amAthlete365 Business Accelerator von Alibaba.com teilgenommen hatten, beteiligenkonnten, brachte auch zwei Gewinner hervor: Das französischeFechtzubehör-Unternehmen Azza Fencing sowie Nutri Troops aus Großbritannien, einUnternehmen, das Kinder zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren will.Die deutschen Sieger des "Runner Up Prize" Markus Nauen und Martin Appelt habenmit Garados Swimwear bereits Erfolge erzielt. Mit ihrer innovativen Bademode,die über wasserfeste Taschen als effektiven Diebstahlschutz verfügt, verbinden