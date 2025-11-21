Drei Unternehmen aus Deutschland gehören zu den Gewinnern des Alibaba.com CoCreate Pitches (FOTO)
den Top 10. Gesamtsieger des Wettbewerbs wurde der 15-jährige Brite Harrison
Nott - er erhält für sein "CoolTowel(TM)" ein Preispaket im Wert von 200.000
US-Dollar(1).
Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business
(B2B)-E-Commerce, kürte am vergangenen Freitag Europas innovativste
Produktideen. Zu den Gewinnern zählen auch drei Unternehmen aus Deutschland:
Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM konnten die hochkarätig besetzte Jury mit
ihren Produktideen überzeugen und gewannen Preise im Wert von jeweils 20.000
US-Dollar.(2)
Nott aus dem Vereinigten Königreich. Sein innovatives Kleinunternehmen
CoolTowel(TM) erhielt ein Preispaket(1) im Wert von 200.000 US-Dollar, um die
Weiterentwicklung und Skalierung des Produkts voranzutreiben. Das CoolTowel(TM)
Handtuch bietet sofortige, wiederverwendbare Kühlung für Workouts, heiße Tage
und Abenteuer.
Der CoCreate Pitch fand am 14. November im Rahmen von CoCreate Europe, der
wichtigsten B2B-Veranstaltung von Alibaba.com, in London statt. 30
Finalisten(3), die aus mehr als 14.000 europäischen kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) sowie weiteren aus aller Welt ausgewählt worden waren,
präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Jeder von ihnen hielt
eine 90-sekündige Präsentation und kämpfte um die Ehre, als Schöpfer des
innovativsten Produkts Europas ausgezeichnet zu werden.
Neben dem Hauptgewinner wurden zehn weitere Finalisten, darunter die drei
deutschen Unternehmen Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM, für ihre
Produktinnovationen belohnt und mit Preisen im Wert von jeweils 20.000 Dollar(2)
ausgezeichnet. Zu den Finalisten gehören Intotum und HUID aus Großbritannien,
Opack und Portalo aus Frankreich sowie Reeflex aus Italien. Der spezielle
Athlete Track, an dem sich sieben Olympioniken und Spitzensportler, die zuvor am
Athlete365 Business Accelerator von Alibaba.com teilgenommen hatten, beteiligen
konnten, brachte auch zwei Gewinner hervor: Das französische
Fechtzubehör-Unternehmen Azza Fencing sowie Nutri Troops aus Großbritannien, ein
Unternehmen, das Kinder zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren will.
Die deutschen Sieger des "Runner Up Prize" Markus Nauen und Martin Appelt haben
mit Garados Swimwear bereits Erfolge erzielt. Mit ihrer innovativen Bademode,
die über wasserfeste Taschen als effektiven Diebstahlschutz verfügt, verbinden
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alibaba Group - A117ME - US01609W1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alibaba Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das chinesische Technologieunternehmen Alibaba arbeitet an einem neuen Zahlungssystem, das künstliche Intelligenz mit der Tokenisierung von Fiatgeld kombiniert. Wie das Unternehmen bekannt gab, soll die Initiative die Abwicklung internationaler Transaktionen vereinfachen und beschleunigen. Dabei nutzt Alibaba die Tokenisierungstechnologie von JPMorgan, um ein stablecoin-ähnliches System für den grenzüberschreitenden B2B-Handel zu schaffen.
https://coin-update.de/news/alibaba-entwickelt-ki-zahlungssystem-mit-jpmorgan-stablecoin-aehnliche-token-fuer-den-globalen-handel/
Dies erklärt vermutlich wohl den Satz aus dem vorherigen Artikel?
“Dieses digitale Token ist vollständig durch Guthaben bei einer Geschäftsbank gedeckt und fällt damit unter bestehende Regulierung, was die Verlässlichkeit erhöhen soll.“
Trotz strenger Regulierung macht Alibaba einen Schritt auf bankkontrollierte digitale Token zu und prüft den Einsatz eines neuen digitalen Zahlungsmittels, um internationale Transaktionen schneller und sicherer zu machen.
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/alibaba-naechstes-mega-investment-20389675.html?feed=TRtvHrugxEKV2n-qR2P-ag