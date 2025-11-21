Drei Unternehmen aus Deutschland gehören zu den Gewinnern des Alibaba.com CoCreate Pitches (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group
    London (ots) - Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM aus Deutschland gehörten zu
    den Top 10. Gesamtsieger des Wettbewerbs wurde der 15-jährige Brite Harrison
    Nott - er erhält für sein "CoolTowel(TM)" ein Preispaket im Wert von 200.000
    US-Dollar(1).

    Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business
    (B2B)-E-Commerce, kürte am vergangenen Freitag Europas innovativste
    Produktideen. Zu den Gewinnern zählen auch drei Unternehmen aus Deutschland:
    Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM konnten die hochkarätig besetzte Jury mit
    ihren Produktideen überzeugen und gewannen Preise im Wert von jeweils 20.000
    US-Dollar.(2)

    Gesamtsieger des produktorientierten Wettbewerbs wurde der 15-jährige Harrison
    Nott aus dem Vereinigten Königreich. Sein innovatives Kleinunternehmen
    CoolTowel(TM) erhielt ein Preispaket(1) im Wert von 200.000 US-Dollar, um die
    Weiterentwicklung und Skalierung des Produkts voranzutreiben. Das CoolTowel(TM)
    Handtuch bietet sofortige, wiederverwendbare Kühlung für Workouts, heiße Tage
    und Abenteuer.

    Der CoCreate Pitch fand am 14. November im Rahmen von CoCreate Europe, der
    wichtigsten B2B-Veranstaltung von Alibaba.com, in London statt. 30
    Finalisten(3), die aus mehr als 14.000 europäischen kleinen und mittleren
    Unternehmen (KMU) sowie weiteren aus aller Welt ausgewählt worden waren,
    präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Jeder von ihnen hielt
    eine 90-sekündige Präsentation und kämpfte um die Ehre, als Schöpfer des
    innovativsten Produkts Europas ausgezeichnet zu werden.

    Neben dem Hauptgewinner wurden zehn weitere Finalisten, darunter die drei
    deutschen Unternehmen Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM, für ihre
    Produktinnovationen belohnt und mit Preisen im Wert von jeweils 20.000 Dollar(2)
    ausgezeichnet. Zu den Finalisten gehören Intotum und HUID aus Großbritannien,
    Opack und Portalo aus Frankreich sowie Reeflex aus Italien. Der spezielle
    Athlete Track, an dem sich sieben Olympioniken und Spitzensportler, die zuvor am
    Athlete365 Business Accelerator von Alibaba.com teilgenommen hatten, beteiligen
    konnten, brachte auch zwei Gewinner hervor: Das französische
    Fechtzubehör-Unternehmen Azza Fencing sowie Nutri Troops aus Großbritannien, ein
    Unternehmen, das Kinder zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren will.

    Die deutschen Sieger des "Runner Up Prize" Markus Nauen und Martin Appelt haben
    mit Garados Swimwear bereits Erfolge erzielt. Mit ihrer innovativen Bademode,
    die über wasserfeste Taschen als effektiven Diebstahlschutz verfügt, verbinden
