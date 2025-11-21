Ölpreise sinken leicht
- Ölpreise sinken, Erholung vom Vortag abgebrochen.
- Brent-Preis fällt auf 62,92 USD, WTI auf 58,44 USD.
- US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil in Kraft.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken und haben den Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 46 Cent auf 62,92 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 56 Cent auf 58,44 Dollar zurück.
Eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende belastet auch die Ölpreise. Außerdem wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit.
Am Freitag sind die jüngsten US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft getreten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind damit die russischen Ölexporte stärker in den Fokus gerückt. "Eine weitere Verringerung der Lieferungen könnte einem Rückgang der Ölpreise entgegenwirken", heißt es im Marktkommentar./jkr/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---