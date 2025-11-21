    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise sinken leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken, Erholung vom Vortag abgebrochen.
    • Brent-Preis fällt auf 62,92 USD, WTI auf 58,44 USD.
    • US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil in Kraft.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken und haben den Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 46 Cent auf 62,92 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 56 Cent auf 58,44 Dollar zurück.

    Eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende belastet auch die Ölpreise. Außerdem wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit.

    Am Freitag sind die jüngsten US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft getreten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind damit die russischen Ölexporte stärker in den Fokus gerückt. "Eine weitere Verringerung der Lieferungen könnte einem Rückgang der Ölpreise entgegenwirken", heißt es im Marktkommentar./jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
