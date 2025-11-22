wO User zu DroneShield Skandal "Für mich sieht das hier wie Pump and Dump aus!"

Das australische Unternehmen DroneShield, welches Hard- und Softwarelösungen zur Dronenabwehr anbietet, war in dieser Woche das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund sind die kürzlichen Insiderverkäufe bei DroneShield. Mehrere Top-Manager – darunter der CEO und der Chairman – verkauften in kurzer Zeit Aktien im Wert von rund 70 Mio. Australischer Dollar. Der Zeitpunkt war hochverdächtig, denn die Verkäufe fanden zwischen dem 06. November und 12. November statt, wobei DroneShield am 09. November eine Meldung veröffentlichte, worin ein neuer US-Regierungsauftrag bekanntgegeben wurde. Diese Meldung wurde später korrigiert, woraufhin der Kurse der Aktie massiv einbrach (wallstreetONLINE berichtete).

Dazu kam der überraschende Rücktritt des US-Chefs, was die Vertrauenskrise verschärfte. Die wO Community wirft dem Unternehmen nun fragwürdige Kommunikation und möglichen Insiderhandel vor.

Hier einige Stimmen aus dem DroneShield Forum zum Insidertrade Skandal:

Dreiseitensteak: "Das hier gerade der Oleg so fett absahnt, hinterläßt Spuren.

Gar keine Frage. Als Ceo von einem stark wachsenden Unternehmen, verkaufe ich doch meine Anteile nicht. Das ist eine guten CEOs nicht würdig.

Aber viele CEOs denken heutzutage kurzfristig nur an das eigene Hemd und an ihre eigenen Taschen, ist ja nicht nur bei Droneshield so.

Und da kommen wir zum Durchschnttsgehalt, was im Jahr 2024 erst auf 400.000, dann auf 795.000 erhöht wurde. Damit liegt er unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in Down Under, sprich der ASX Unternehmen. Sein Grundgehalt niedrig und bei Erfolg eben hohe Boni oder eben Aktienverkäufe. So läuft das nun mal."

ITelligent: "Der CEO scheint von der eigenen Bude nicht sonderlich überzeugt zu sein. Finger wech von diesem Investment; ist aber wohl schon für die Meisten zu spät..... hoffe aber für alle das Beste....vielleicht kommt ja doch nochmal ein bullisher Push nach oben."

dazu Dreiseitensteak: "Muss nicht sein, wird wohl auch nicht so sein. Es geht um Gier.

Das Unternehmen gegründet werden und der Ceo sich zurück hält, zuletzt Teslas Ceo. Krank sowas.

Gier, Gier.

800.000 Grundgehalt. Das wären 450.000€, kann man gut von Leben. Aber den dicken raushängen lassen, kannste in der Welt der Ceos nicht. Da biste ein kleines Lämpchen.

Mit 50Mio, 5 55Mio/Jahr

Also Summe 6.35Mio, also über die Jahre gesehen, seitdem Oleg Ceo ist und mit 3.5Mio € biste schon was mehr, ohne das was er noch an Boni bekommen hat.Da kann Oleg ne Welle machen.

Und jetzt mal Butter bei die Fische. Ich gönne ja jedem das Geld, er hatte sicherlich großen Anteil am Erfolg.Aber sehe ich das er sich übersetzt mit 1/4 vom Cash belohnt. Naja.

Jetzt schauen wir zum H1 Ergebnis.

2Mio A$ Gewinn. 50Mio steckt der sich ein.

Das Sorry, ist Gier und da gehört er zu vielen, die ein Unternehmen leiten, aber eben nicht wirklich den Posten eines Ceos ausüben. Er hat Droneshield nicht gegründet. Sagt alles."

Tupo: "Das einzige was mich wirklich stört, ist der immense Vertrauensverlust gegenüber dem CEO. Meine Güte, das war doch strategisch irre von ihm. So ein „Riesen-Paket“ mit einmal auf den Markt zu werfen. In mehreren Tranchen (z.B. nach Verkündung von wirklichen Großaufträgen) zu verkaufen, wäre wirklich schlauer gewesen. Und für die Aktionäre deutlich besser. Das Problem ist auch, dass Spekulationen nach dem „Warum“ aus dem Boden schießen. Und ich befürchte, dass er die nicht beiseite räumen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass sich Herr Vornick dazu näher erklärt, weshalb er dieses große „Paket“ verkaufte und wofür er solch eine Riesensumme privat benötigt."

darauf georg60: "Der hat einfach fett Kohle gemacht und lacht sich was. Als insider kann er jederzeit wieder günstig zukaufen,falls er nicht davon ausgeht,dass noch mehr Ungemach kommt."

Tupo: "Irgendwie komme ich echt nicht darüber hinweg. Bei einem CEO eines riesigen Unternehmens (bspw. Microsoft od. Siemens) würde ich das glatt noch anders sehen. Aber bei DS, einem ziemlich jungen und ja eigentlich auch aufstrebenden Unternehmen, wo seitens des CEO und der anderen Direktoren noch so viel „Aufbauarbeit“ geleistet werden muss? Die Folgen müssen denen doch klar gewesen sein was den Aktienkurs betrifft. So dumm sind sie doch nicht. Wie kann man nur freiwillig soviel „Porzellan zerschlagen“. Ist es doch das was ich eigentlich nicht hoffe …. reine Gier und nur an sich selbst denken? 🤷‍♂️"

Unterhorst: "Der Mann muss weg😡"

Kallemalle77: "Der Rücketzer ist hart, aber nach dem Insiderverkauf zu erwarten. Im nächsten Jahr wirds wieder rapide bergauf. Nur keine zittrigen Hände bekommen. Nach dem ersten Run vor einem Jahr gings auch tief bergab. Der Wert steht aber fundamental gut da..."

WinstonWolf92FS: "Wer seit Juli erst dabei ist hat ganz miese Karten hier. Das Vertrauen ist gerade am Nullpunkt. Noch einen groben Schnitzer und es geht unter 1 Euro, da kann man sich ganz sicher sein."

Daly_waters: " „ … die Früchte ihrer Arbeit genießen“ können diese Herren jetzt, für die Anleger, ob klein oder institutionell, bleibt erstmal nur das wurmstichige Fallobst. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist der massive Verkauf von Aktien höchst unverantwortlich, unprofessionell und unredlich. So altmodisch das klingt: Sowas macht man nicht. Ob ich als Anleger ein Aktienunternehmen, dessen Produkte oder den Vorstand sympathisch finde, ist egal. Ich gebe Geld und will Rendite. Und ich erwarte vom Vorstand und allen Verantwortlichen umsichtiges Handeln.

Diese Aktion ist das Gegenteil von all meinen Erwartungen, denn es gab ja einen deutlich höheren Kurs. Der jetzige Insiderverkauf kann Panik auslösen, zeigt er doch eine gewisse „take the money and run“-Mentalität."

darauf Dreiseitensteak: "Da gebe ich Dir Recht. Man erwartet einen Vorstand der Umsichtig handelt und dazu mit seinen Aktienanteilen das Ziel verfolgt, nie zu verkaufen.

Da sind wir eben wieder im vergleichsmässigen Unterdurchschnittlichem Ceo Gehalt von 800k bei Oleg angekommen, was noch bis 2024 bei 400k lag. Ich hatte ja mal was dazu geschrieben. Ich verteufel Oleg nicht, nur den Zeitpunkt und eben die Finanzielle Situation von DS im Verhältnis zu seinen Verkäufen. Das ist eines guten Ceos nicht würdig."

HOWOHA: "Er hat halt Kasse gemacht. Das Spiel betreiben wir doch alle oder sehe ich das falsch. Ja sein Kassemachen hat unsere Investionen vorerst geschmälert, aber irgendwann wird ein Megalodon diesen Orca fressen und dann werden hoffentlich wir Kasse machen."

WinstonWolf92FS: Für alle die den Absprung nicht geschafft haben mal wieder Lehrgeld. Für alle anderen eher ein Möglichkeit in einer Wachstumsbranche in globalen Krisenzeiten. Die Krisen werden nicht aufhören, nur weil 3 Insider verkauft haben, und ein Geschäftsführer seinen Job geschmissen hat. In 3 Monaten kräht kein Hahn mehr danach..."

Ar13pk: "Der Gewinn schmilzt wie Schnee in der Sonne, aber zum Glück ist bald Winter. Wir brauchen mal einen Experten, der bestätigt, dass diese Ghostbusters Büchsen überhaupt funktionieren. Mein Zweifel bleibt."

RealJoker: "Mal abgesehen von den Insiderverkäufen und dem Abgang: die Aktie ist immer noch sehr hoch bewertet angesichts der Kennzahlen. Aber Rheinmetall ist einigen ja zu teuer..."

darauf ITelligent: "Rheinmetall ist seriös und hat Substanz ; DS ist ne Luftnummer...Wirecard lässt grüßen..."

Stokolan: "Diese Rüstungs-Aktien ein Traum für alle, man streut irgendwelche Gerüchte, offiziell gibt es aber gar nichts, Is ja alles geheim. Aktien wertlos und unserem Geld im Outback verschwunden."

HKL911: "Für mich sieht das hier wie Pump and dump aus. Wenn die 3 wichtigsten Personen der Firma alle ihre Aktien verkaufen nachdem noch kurz vorher eine fälschlicherweise veröffentlichte Auftragsmeldung zurückgenommen werden musste, und dann tritt noch der Chef des wichtigsten Absatzmarktes zurück……, also wer den Schuss jetzt immer noch nicht gehört haben will……, Ohrenarzt, oder Hirnchirurg. Sorry."

Pebbles: "Ich vermute, dass sich DRO nicht mehr erholen wird von den Geschehnissen der letzten Ereignisse. Es gibt viel zu viele Drohnenhersteller in der Welt, als dass man sich solche Unsicherheiten leisten kann."

XCRAM: "WO/ DS betätigt , dass die 3 Top Manager (alle) Aktien im Zusammenhang mit der Falschmeldung neuer Aufträge verkauft haben. Harter Tobak. Langsam fragt man sich ob DS das Ganze überlebt."

Darel: "Das Vertrauen der Anleger in dieser Firma ist hin. Wenn jetzt die Kunden, wovon ich ausgehe, auch noch das Vertrauen verlieren dann war es das mit diesem Laden."

Alderian: "Ich bin zum Glück schon in 2024 nach dem Anstieg raus, nachdem sie diesen Anstieg durch eine massive Ausgabe von Aktien auf Kosten der Altanleger verwässert haben. Diese Leute werden alle in den Bau wandern, wenn es sich bestätigt dass sie die falsche Nachricht dafür genutzt haben um ihr Aktien loszuwerden. So oder so war es das für Droneshield. Kein Rüstungskäufer wird in so einer Bude noch kaufen."

Dreiseitensteak: "Wird man die drei drankriegen wegen Insiderhandel? Nö. Aber für ihren Verkauf zu 90%!"

BlueChip0113: "So ein Spiel ist aus der Vergangenheit bekannt Da wird eine Firma "gepusht" und auf dem "High" verkaufen ausgerechnet die verantwortlichen Personen der Firma. Das stinkt immer! Nach allem vorherigen Optimismus ( bedingt durch das Geschäftsmodell) hört sich das nunmehr sehr nach einem "Selbstbedienungsladen" an. Auf was will man warten, wenn die "Führungscrew" sich nahezu geschlossen verabschiedet? Die institutionellen Anleger werden nicht mehr investieren, dazu ist der Vertrauensverlust m.E: zu groß. Jetzt kann seitens DS nur noch auf die Kleinanleger hoffen... - die "zu spät" aufstehen, bzw. noch Hoffnung haben. Für mich ist ein solches Geschäftsgebaren indiskutabel, um nicht zu sagen nahezu "unseriös"- ich verweise nur auf die sehr "schief gelaufene"! "Informationspolitik". Ich ärgere mich nur, trotz aller Zweifel ( fast mit Ansagen) , nicht rechtzeitig einen Put gekauft zu haben, aber egal, Hauptsache nicht mehr invertiert und keinen Verlust."

Frhstck: "Vermutlich ist es nur noch eine Frage der Zeit bis eine Aussetzung ala Wirecard kommt."

