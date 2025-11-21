DAX zeitweise unter 23.000 Punkten: "Dann ist die Tür sperrangelweit offen"

Seit Wochenanfang hat der Index rund 700 Punkte verloren, ein Minus von rund 3 Prozent. Das bedeutet für den deutschen Leitindex den tiefsten Stand seit Juni. "Der Schlusskurs vom Donnerstag lag den dritten Tag in Folge unterhalb der 200-Tage-Linie. Eine längere Zeit unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gab es zuletzt Ende 2023", schreibt Thomas Altmann von QC Partners.

Nach der kurzen Erholung durch Nvidias starke Zahlen rutschten die US-Technologieindizes am Donnerstag erneut ab – und zogen Europas Märkte mit nach unten. Der Dax fiel am Freitag zeitweise unter 23.000 Punkte und markierte bei 22.934 Zählern sein Tagestief. Zwar kämpfte sich der Leitindex später auf 23.177 Punkte zurück, lag damit aber weiter rund 0,4 Prozent im Minus.

Dass die guten Zahlen von Nvidia innerhalb eines Tages verpufft und die Sorgen vor einer KI-Blase und dem Zinspfad der Fed wieder da sind, bereitet Marktbeobachtern Sorge. "Wenn selbst gute Nachrichten nicht mehr ausreichen, um die Kurse steigen zu lassen, ist das in der Regel kein gutes Zeichen", schreibt Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Der DAX scheint erst dann zu einer Bodenbildung fähig zu sein, wenn sich die aktuell erhitzten Gemüter wieder beruhigt haben. Dieser Zeitpunkt scheint noch nicht erreicht zu sein."

Ipek Ozkardeskaya von Swissquote fasst zusammen: "Die Woche endet also in einem noch größeren Dilemma als zu Beginn. Nvidia konnte den Markt nicht retten. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen im Dezember nicht senken wird. Die japanischen Renditen stiegen diese Woche weiter an, und die 10-jährigen JGBs überschritten ein kritisches Niveau, das als Auslöser für eine Rückführung japanischer Gelder ins Heimatland gilt."

Kurz vor dem Wochenende scheint die Marke von 23.000 Punkten für den DAX zu halten. "Rutscht der Index nachhaltig darunter, steht die Tür nach unten sperrangelweit offen. Charttechnisch reicht der mögliche Korrekturpfad bis zur offenen Kurslücke um 22.400 Punkte – ein Bereich, den viele Anleger längst nicht mehr auf dem Radar haben dürften", warnt Jürgen Molnar von Robomarkets.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 23.204PKT auf Ariva Indikation (21. November 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.





