Analyst sieht Wachstumstreiber: "IBM gilt weiterhin als außergewöhnlich stark"

Oppenheimer stellt sich klar gegen die skeptische Haltung vieler Investoren zu International Business Machines. Obwohl die Aktie von IBM seit Jahresbeginn bereits um 32 Prozent gestiegen ist, sieht Oppenheimer die Rallye noch nicht am Ende. Die Kombination aus wachsendem Softwaregeschäft, wieder anziehendem Consulting und steigenden Margen spreche für deutlich mehr Potenzial. Die Investmentfirma hat den Tech-Konzern mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 360 US-Dollar eingestuft.

Analyst Param Singh begründet die optimistische Einschätzung mit dem tiefgreifenden Wandel von IBM hin zu einem softwaregetriebenen Geschäftsmodell. Er erwartet, dass IBMs Softwaregeschäft in den kommenden zwei Jahren jährlich um zehn Prozent zulegt. Als Treiber nennt er die starke Automatisierungssparte und die zunehmende Dynamik bei Red Hat, der offenen Software-Tochter des Konzerns. Singh betont:

"Unsere differenzierte Sicht basiert auf IBMs erfolgreichem Wandel zu einem softwarezentrierten Unternehmen und wir erwarten eine Umsatz- und Margenentwicklung über Konsens."

Viele Investoren bewerteten IBM noch zu vorsichtig, weil die Aktie weiterhin überwiegend von Analysten aus dem klassischen IT-Hardware- und Serviceumfeld abgedeckt werde.

Consulting erholt sich – und künstliche Intelligenz wird zum Treiber

Im dritten Quartal 2025 ist IBMs Beratungsgeschäft wieder auf Wachstumskurs. Singh geht davon aus, dass die Consulting-Sparte künftig im niedrigen einstelligen Bereich zulegt. Er sieht vor allem Chancen, weil Unternehmen nach massiven Investitionen in ihre künstliche Intelligenz-Infrastruktur nun konkrete Anwendungen entwickeln wollen. "IBM gilt weiterhin als außergewöhnlich stark in Talent und Engineering und sollte von der Entwicklung und Verwaltung solcher Anwendungen profitieren", schreibt Singh.

Zudem erwartet er zusätzliche Umsätze aus dem Aufbau und Management von künstlicher Intelligenz-Applikationen. "Wir glauben, dass diese Treiber starke Erweiterungsaktivitäten bei bestehenden Kunden auslösen und die Brutto- sowie Vorsteuer-Margen weiter steigen lassen." IBM müsse daher seiner Ansicht nach höher bewertet und näher am vergleichbaren Durchschnitt gehandelt werden, da das Software-Portfolio ein solides Wachstum zeigt, das Beratungsgeschäft im Aufschwung ist und die Brutto- sowie Vorsteuermargen steigen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Tradegate (21. November 2025, 15:31 Uhr) gehandelt.

