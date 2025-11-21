AIXTRON - Aktie stürzt rapide ab - 21.11.2025

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 16,310€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,78 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,640 € entspricht. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,310€, mit einem Minus von -3,78 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,93 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -7,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +7,59 % erlebt.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,43 % 1 Monat +26,46 % 3 Monate +27,93 % 1 Jahr +26,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die vorbörslich um 6% stieg, dann jedoch wieder fiel. Nutzer äußern Skepsis über die Marktreaktionen und die tatsächlichen Auswirkungen von Nachrichten auf das Geschäft. Zudem wird die Entwicklung von Galliumoxid als zukunftsträchtiges Material thematisiert, wobei Unsicherheiten in der Bewertung neuer Technologien betont werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Skepsis der Anleger über hohe Bewertungen im Technologiesektor zieht am Freitag weiter ihre Kreise. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hatte sich am Vortag in New York in Luft aufgelöst, indem die jüngste Korrektur …

Der Vortagskursrutsch im New Yorker Handel wirkt am Freitag im europäischen Technologiesektor nach. Nachdem der von Tech-Werten geprägte US-Leitindex Nasdaq 100 am Donnerstag gemeinsam mit dem Chipriesen Nvidia tief ins Minus gedreht war, fiel der …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.