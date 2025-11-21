Salzgitter Aktie klettert deutlich - 21.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +4,38 % auf 28,11€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,11€, mit einem Plus von +4,38 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,68 % bei Salzgitter.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -6,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,41 %. Im Jahr 2025 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +75,91 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,81 % 1 Monat -1,41 % 3 Monate +25,68 % 1 Jahr +58,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den möglichen Ausstieg des Großaktionärs GP Gruppe aus der Salzgitter Aktie, der seine Anteile auf 24,12 % reduziert hat. Dies könnte auf ein bevorstehendes Übernahmeangebot hindeuten. Die Marktbedingungen und zukünftige Entwicklungen, wie der Industriestrompreis und neue EU-Importregeln, werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd.EUR € wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.