35 Jahre Rheingas Halle-Saalegas GmbH "DER GASMANN" / Vom regionalen Anbieter zum starken Partner für die Energiezukunft (FOTO)
Halle (Saale) (ots) - Seit 35 Jahren steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH -
vielen Kundinnen und Kunden besser bekannt als "Der Gasmann" - für zuverlässige
Energieversorgung, persönlichen Service und starke regionale Verbundenheit.
Dieses Jubiläum wird mit einer gemeinsamen Feier der gesamten Belegschaft im
Spreewald begangen.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die Rheingas Halle-Saalegas von einem
regionalen Flüssiggasversorger zu einem modernen Energiedienstleister entwickelt
- mit einem breiten Leistungsangebot sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit
und Kundennähe.
Vom Pioniergeist zum etablierten Energiepartner
Mit viel Engagement und technischem Know-How legten die Gründer von Rheingas
Halle-Saalegas nach der Wende den Grundstein für eine moderne Energieversorgung
in der Region.
Der Schwerpunkt der Rheingas Halle-Saalegas GmbH liegt auf der zuverlässigen
Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Gasbehältern und Gasflaschen, sowohl für
private als auch gewerbliche Kunden. In den folgenden Jahrzehnten wurde das
Angebot stetig erweitert.
"Unsere Entwicklung war immer von Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden geprägt",
sagt Henry Körner, Geschäftsführer der Rheingas Halle-Saalegas. "Wir verstehen
die Bedürfnisse der Region und reagieren flexibel auf Veränderungen - das war
vor 35 Jahren so und ist auch heute unser Anspruch."
Henry Körner übernahm die Geschäftsleitung 2008 von seinem Vater, der das
Unternehmen 1990 gründete und geichberechtigt mit der Porpan Rheingas als
Rheingas Halle-Saalegas führte.
Energie im Wandel - und Der Gasmann mittendrin
Als Teil der Rheingas-Gruppe gestaltet der Standort Halle aktiv den Wandel hin
zu einer klimafreundlichen Energiezukunft mit. Flüssiggas bleibt dabei ein
wichtiger Baustein der Energiewende - insbesondere in ländlichen Gebieten ohne
Erdgasanschluss. Gleichzeitig bereitet sich die Rheingas Halle-Saalegas auf den
Einsatz alternativer Gase wie BioLPG und auf neue Technologien zur
emissionsarmen Wärmeversorgung vor.
"Nachhaltige Energieversorgung bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen -
für Umwelt, Region und Menschen", betont Körner. "Unsere Erfahrung von 35 Jahren
ist die Basis dafür, mutig in die Zukunft zu gehen."
Eng verbunden mit der Region
Neben seiner Rolle als Energieversorger engagiert sich Der Gasmann seit vielen
Jahren in der Region Halle (Saale) - ob durch die Unterstützung sozialer
Projekte wie das Kinderhospiz oder lokaler Vereine wie den Saalebulls. Diese
enge Verbundenheit zur Region ist fest im Selbstverständnis des Unternehmens
verankert und soll auch in Zukunft fortgeführt werden.
Die Mitarbeiter der Rheingas Halle-Saalegas GmbH engagieren sich täglich dafür,
die bestmöglichen Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das zeigt sich nicht nur
in der Qualität der Produkte, sondern auch im exzellenten Kundenservice, der das
Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auszeichnet.
Über Rheingas Halle-Saalegas GmbH (Der Gasmann)
Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist ein Unternehmen, welches zu 50% der Propan
Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl zugehörig ist. Seit 35 Jahren versorgt
das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus
mit Flüssiggas, Technische Gase, Klimatechnik und das jeweilig dazugehörige
Equipment. Das Angebot reicht von Versorgung und Wartung über Energiesysteme bis
hin zu Beratungsleistungen für eine nachhaltige Energiezukunft.
Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die
Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.
Kontakt vor Ort:
Henry Körner
Tel: 0345 77 98 90
Mobil: 0151 40466790
mailto:henry.koerner@gasmann.de
Medienkontakt Rheingas
Pressesprecherin
Evelyn Höller
Tel: 02232 7079 1126
Mobil: 0151 40466790
mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6163675
OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
