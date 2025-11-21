    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    35 Jahre Rheingas Halle-Saalegas GmbH "DER GASMANN" / Vom regionalen Anbieter zum starken Partner für die Energiezukunft (FOTO)

    Halle (Saale) (ots) - Seit 35 Jahren steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH -
    vielen Kundinnen und Kunden besser bekannt als "Der Gasmann" - für zuverlässige
    Energieversorgung, persönlichen Service und starke regionale Verbundenheit.

    Dieses Jubiläum wird mit einer gemeinsamen Feier der gesamten Belegschaft im
    Spreewald begangen.

    Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die Rheingas Halle-Saalegas von einem
    regionalen Flüssiggasversorger zu einem modernen Energiedienstleister entwickelt
    - mit einem breiten Leistungsangebot sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit
    und Kundennähe.

    Vom Pioniergeist zum etablierten Energiepartner

    Mit viel Engagement und technischem Know-How legten die Gründer von Rheingas
    Halle-Saalegas nach der Wende den Grundstein für eine moderne Energieversorgung
    in der Region.

    Der Schwerpunkt der Rheingas Halle-Saalegas GmbH liegt auf der zuverlässigen
    Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Gasbehältern und Gasflaschen, sowohl für
    private als auch gewerbliche Kunden. In den folgenden Jahrzehnten wurde das
    Angebot stetig erweitert.

    "Unsere Entwicklung war immer von Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden geprägt",
    sagt Henry Körner, Geschäftsführer der Rheingas Halle-Saalegas. "Wir verstehen
    die Bedürfnisse der Region und reagieren flexibel auf Veränderungen - das war
    vor 35 Jahren so und ist auch heute unser Anspruch."

    Henry Körner übernahm die Geschäftsleitung 2008 von seinem Vater, der das
    Unternehmen 1990 gründete und geichberechtigt mit der Porpan Rheingas als
    Rheingas Halle-Saalegas führte.

    Energie im Wandel - und Der Gasmann mittendrin

    Als Teil der Rheingas-Gruppe gestaltet der Standort Halle aktiv den Wandel hin
    zu einer klimafreundlichen Energiezukunft mit. Flüssiggas bleibt dabei ein
    wichtiger Baustein der Energiewende - insbesondere in ländlichen Gebieten ohne
    Erdgasanschluss. Gleichzeitig bereitet sich die Rheingas Halle-Saalegas auf den
    Einsatz alternativer Gase wie BioLPG und auf neue Technologien zur
    emissionsarmen Wärmeversorgung vor.

    "Nachhaltige Energieversorgung bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen -
    für Umwelt, Region und Menschen", betont Körner. "Unsere Erfahrung von 35 Jahren
    ist die Basis dafür, mutig in die Zukunft zu gehen."

    Eng verbunden mit der Region

    Neben seiner Rolle als Energieversorger engagiert sich Der Gasmann seit vielen
    Jahren in der Region Halle (Saale) - ob durch die Unterstützung sozialer
    Projekte wie das Kinderhospiz oder lokaler Vereine wie den Saalebulls. Diese
    enge Verbundenheit zur Region ist fest im Selbstverständnis des Unternehmens
    verankert und soll auch in Zukunft fortgeführt werden.

    Die Mitarbeiter der Rheingas Halle-Saalegas GmbH engagieren sich täglich dafür,
    die bestmöglichen Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das zeigt sich nicht nur
    in der Qualität der Produkte, sondern auch im exzellenten Kundenservice, der das
    Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auszeichnet.

    Über Rheingas Halle-Saalegas GmbH (Der Gasmann)

    Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist ein Unternehmen, welches zu 50% der Propan
    Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl zugehörig ist. Seit 35 Jahren versorgt
    das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus
    mit Flüssiggas, Technische Gase, Klimatechnik und das jeweilig dazugehörige
    Equipment. Das Angebot reicht von Versorgung und Wartung über Energiesysteme bis
    hin zu Beratungsleistungen für eine nachhaltige Energiezukunft.

    Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die
    Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.

    Kontakt vor Ort:

    Henry Körner
    Tel: 0345 77 98 90
    Mobil: 0151 40466790
    mailto:henry.koerner@gasmann.de

    Medienkontakt Rheingas
    Pressesprecherin
    Evelyn Höller
    Tel: 02232 7079 1126
    Mobil: 0151 40466790
    mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6163675
    OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    35 Jahre Rheingas Halle-Saalegas GmbH "DER GASMANN" / Vom regionalen Anbieter zum starken Partner für die Energiezukunft (FOTO) Seit 35 Jahren steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH - vielen Kundinnen und Kunden besser bekannt als "Der Gasmann" - für zuverlässige Energieversorgung, persönlichen Service und starke regionale Verbundenheit. Dieses Jubiläum wird mit einer …