35 Jahre Rheingas Halle-Saalegas GmbH "DER GASMANN" / Vom regionalen Anbieter zum starken Partner für die Energiezukunft (FOTO)

Halle (Saale) (ots) - Seit 35 Jahren steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH -

vielen Kundinnen und Kunden besser bekannt als "Der Gasmann" - für zuverlässige

Energieversorgung, persönlichen Service und starke regionale Verbundenheit.



Dieses Jubiläum wird mit einer gemeinsamen Feier der gesamten Belegschaft im

Spreewald begangen.





Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die Rheingas Halle-Saalegas von einem

regionalen Flüssiggasversorger zu einem modernen Energiedienstleister entwickelt

- mit einem breiten Leistungsangebot sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit

und Kundennähe.



Vom Pioniergeist zum etablierten Energiepartner



Mit viel Engagement und technischem Know-How legten die Gründer von Rheingas

Halle-Saalegas nach der Wende den Grundstein für eine moderne Energieversorgung

in der Region.



Der Schwerpunkt der Rheingas Halle-Saalegas GmbH liegt auf der zuverlässigen

Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Gasbehältern und Gasflaschen, sowohl für

private als auch gewerbliche Kunden. In den folgenden Jahrzehnten wurde das

Angebot stetig erweitert.



"Unsere Entwicklung war immer von Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden geprägt",

sagt Henry Körner, Geschäftsführer der Rheingas Halle-Saalegas. "Wir verstehen

die Bedürfnisse der Region und reagieren flexibel auf Veränderungen - das war

vor 35 Jahren so und ist auch heute unser Anspruch."



Henry Körner übernahm die Geschäftsleitung 2008 von seinem Vater, der das

Unternehmen 1990 gründete und geichberechtigt mit der Porpan Rheingas als

Rheingas Halle-Saalegas führte.



Energie im Wandel - und Der Gasmann mittendrin



Als Teil der Rheingas-Gruppe gestaltet der Standort Halle aktiv den Wandel hin

zu einer klimafreundlichen Energiezukunft mit. Flüssiggas bleibt dabei ein

wichtiger Baustein der Energiewende - insbesondere in ländlichen Gebieten ohne

Erdgasanschluss. Gleichzeitig bereitet sich die Rheingas Halle-Saalegas auf den

Einsatz alternativer Gase wie BioLPG und auf neue Technologien zur

emissionsarmen Wärmeversorgung vor.



"Nachhaltige Energieversorgung bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen -

für Umwelt, Region und Menschen", betont Körner. "Unsere Erfahrung von 35 Jahren

ist die Basis dafür, mutig in die Zukunft zu gehen."



Eng verbunden mit der Region



Neben seiner Rolle als Energieversorger engagiert sich Der Gasmann seit vielen

Jahren in der Region Halle (Saale) - ob durch die Unterstützung sozialer

Projekte wie das Kinderhospiz oder lokaler Vereine wie den Saalebulls. Diese

enge Verbundenheit zur Region ist fest im Selbstverständnis des Unternehmens

verankert und soll auch in Zukunft fortgeführt werden.



Die Mitarbeiter der Rheingas Halle-Saalegas GmbH engagieren sich täglich dafür,

die bestmöglichen Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das zeigt sich nicht nur

in der Qualität der Produkte, sondern auch im exzellenten Kundenservice, der das

Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auszeichnet.



Über Rheingas Halle-Saalegas GmbH (Der Gasmann)



Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist ein Unternehmen, welches zu 50% der Propan

Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl zugehörig ist. Seit 35 Jahren versorgt

das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus

mit Flüssiggas, Technische Gase, Klimatechnik und das jeweilig dazugehörige

Equipment. Das Angebot reicht von Versorgung und Wartung über Energiesysteme bis

hin zu Beratungsleistungen für eine nachhaltige Energiezukunft.



Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die

Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.



Kontakt vor Ort:



Henry Körner

Tel: 0345 77 98 90

Mobil: 0151 40466790

mailto:henry.koerner@gasmann.de



Medienkontakt Rheingas

Pressesprecherin

Evelyn Höller

Tel: 02232 7079 1126

Mobil: 0151 40466790

mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de



