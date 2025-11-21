Angriff auf Rewe
Picnic: Millionen-Offensive soll Deutschlands Liefermarkt umkrempeln
Picnic holt frisches Kapital für eine große Deutschland-Offensive, baut neue Standorte aus und erhöht damit den Druck auf Rivalen wie Rewe und Knuspr.
- Picnic erhält 430 Millionen Euro für Expansion in DE.
- Neue Verteilzentren erhöhen Druck auf Rewe und Knuspr.
- Ziel: Haushalte in Deutschland flächendeckend beliefern.
Das niederländische Start-up Picnic setzt mit einer Expansion in zwei deutschen Regionen seinen Hauptkonkurrenten Rewe noch stärker unter Druck. In einer neuen Finanzierungsrunde hat der
Lebensmittellieferdienst weiteres Wachstumskapital in Höhe von 430 Millionen Euro erhalten, wie das niederländische Branchenmagazin Emerce berichtet. Ein Großteil dieses Geldes
soll in den Ausbau des Deutschlandgeschäfts fließen, wie das Unternehmen bekannt gab.
Mitgründer Michiel Muller sagte dazu: "Wir möchten auch in Deutschland einen Großteil der Haushalte an der Haustür beliefern können, daher erfordert es große Investitionen von uns, dort die gleiche Infrastruktur auszurollen wie in den Niederlanden." Das Unternehmen hat erst kürzlich zwei neue Verteilzentren in Deutschland eröffnet. Das Unternehmen hat damit insgesamt fast zwei Milliarden Euro an Kapital erhalten.
Erst Anfang 2024 gab es in einer Finanzierungsrunde 355 Millionen Euro, davon 230 Millionen von der deutschen Handelskette Edeka. Auch die Gates Foundation gehört zu den Kapitalgebern. Größter Konkurrent von Picnic in Deutschland ist der Lieferdienst der Supermarktkette Rewe.
Von den zahlreichen neuen Lebensmittellieferdiensten, die in den vergangenen Jahren gestartet sind, ist neben Picnic nur Knuspr geblieben.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion