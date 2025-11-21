JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 10,54EUR auf Tradegate (21. November 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,35

Kursziel alt: 10,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



