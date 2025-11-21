    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow und Nasdaq nach Rücksetzer am Vortag etwas höher

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich nach Vortagsverlusten.
    • Dow Jones steigt um 0,5 % auf 45.971 Punkte.
    • Schwache Woche mit Minus von 2,5 % erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 45.971 Punkte zu. Nach einer bislang sehr schwachen Woche zeichnet sich allerdings ein Minus von 2,5 Prozent ab. Das wäre die verlustreichste Wochen seit der zweiten Oktoberwoche.

    Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.179 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag ebenfalls um 0,5 Prozent auf 6.574 Zähler./bek/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
