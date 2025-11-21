ABO Energy: Prognose angepasst – Projekte neu bewertet
ABO Energy muss die Prognosen für 2025 überdenken: Marktveränderungen und Auktionsergebnisse erfordern Anpassungen, die zu einem erwarteten Fehlbetrag führen. Doch mit einer starken Projektpipeline blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
- ABO Energy passt die Ergebnisprognose für 2025 an, da das Marktumfeld eine Neubewertung der Projekte erfordert.
- Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zeigt eine starke Dynamik, jedoch kam es 2025 zu Überzeichnungen in den Auktionen für die Einspeisevergütung.
- Die Geschäftsführung erwartet ein rückläufiges Niveau der Zuschlagshöhen und hat die Bewertung der Projekte entsprechend angepasst.
- Aufgrund der Neubewertung wird ABO Energy 2025 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von rund -95 Millionen Euro ausweisen, nachdem zuvor ein Überschuss von 29 bis 39 Millionen Euro prognostiziert wurde.
- Das Unternehmen verfügt über eine große Projektpipeline von rund 30 Gigawatt, die als Basis für eine Rückkehr zur Profitabilität dient.
- ABO Energy plant, die Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und strebt an, im nächsten Geschäftsjahr wieder ein positives Ergebnis zu erzielen.
Der Kurs von ABO Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -20,44 % im
Minus.
-21,50 %
-61,79 %
-62,01 %
-64,88 %
-61,13 %
-76,81 %
-60,44 %
+33,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte