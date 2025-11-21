Börsenstart USA - 21.11. - US Tech 100 stark +0,30 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 45.880,73 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +2,10 %, The Home Depot +1,77 %, Merck & Co +1,70 %, Nike (B) +1,42 %, American Express +1,37 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -1,68 %, Amgen -0,89 %, Chevron Corporation -0,76 %, JPMorgan Chase -0,57 %, NVIDIA -0,50 %

Der US Tech 100 steht bei 24.143,59 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Alphabet +4,06 %, Alphabet Registered (C) +4,00 %, Vertex Pharmaceuticals +2,85 %, Charter Communications Registered (A) +2,78 %, Paccar +2,69 %

Flop-Werte: Fortinet -2,69 %, Datadog Registered (A) -1,99 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -1,91 %, AppLovin Registered (A) -1,79 %, Zscaler -1,70 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:48) bei 6.559,85 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Insulet +4,26 %, Best Buy +4,20 %, Alphabet +4,06 %, Alphabet Registered (C) +4,00 %, Williams-Sonoma +3,92 %

Flop-Werte: Arista Networks -7,61 %, Oracle -3,46 %, Fortinet -2,69 %, Jacobs Solutions -2,21 %, Datadog Registered (A) -1,99 %