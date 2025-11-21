ThyssenKrupp Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 21.11.2025

Mit einer Performance von -5,24 % musste die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,24 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,57 %.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -3,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +132,34 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,63 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,83 % 1 Monat -5,96 % 3 Monate +2,57 % 1 Jahr +134,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung von ThyssenKrupp, das Überwinden der 9,55 €-Marke, die bevorstehenden Quartalszahlen sowie die möglichen Auswirkungen globaler Marktentwicklungen auf den Aktienkurs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,39 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.