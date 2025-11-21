    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow und Nasdaq stabil nach schwachem Vortag

    • US-Börsen erholen sich leicht nach Vortagsverlusten.
    • Dow Jones steigt um 0,3%, Nasdaq um 0,4%.
    • Sorgen um KI-Bewertungen belasten Tech-Sektor stark.
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 45.900 Punkte zu. Nach einer bislang sehr schwachen Woche zeichnet sich allerdings ein Minus von 2,6 Prozent ab. Das wäre die verlustreichste Wochen seit der zweiten Oktoberwoche.

    Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 24.139 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500 . Letzterer erholte sich am Freitag ebenfalls um 0,3 Prozent auf 6.558 Zähler.

    Am Donnerstag war es in New York dank positiv aufgenommener Zahlen des KI-Chip-Riesen Nvidia zunächst steil bergauf gegangen. Auch der durchwachsene US-Arbeitsmarktbericht für den September, der wegen des wochenlangen Stillstands bei zahlreichen US-Regierungsbehörden verspätet veröffentlicht worden war, hatte die Laune erst einmal nicht getrübt, obwohl er den Erwartungen an eine weitere US-Leitzinssenkung einen weiteren Dämpfer verpasste. Doch im Handelsverlauf wendete sich dann das Blatt - am Ende standen Verluste zu Buche, die insbesondere im Tech-Sektor deutlich ausfielen.

    Wegen Sorgen über die hohen Bewertungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) schüttelten Herbststürme Aktien und Kryptowährungen kräftig durch, konstatierte Investmentanalyst Hennig Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg. Die guten Zahlen des weltgrößten Börsenunternehmens Nvidia hätten die Anleger nur kurz beeindruckt. "Dass Hyperscaler wie Alphabet , Amazon , Meta oder Microsoft im KI-Wettrüsten an ihre finanziellen Grenzen stoßen und daher in immer größerem Stile Schulden aufnehmen, liegt ihnen schwer im Magen." Statt auf eine Jahresendrally zu warten, setzten nun offenbar viele Investoren aus Sorge vor negativen Nachrichten auf eine Gewinnsicherung.

    Im am Donnerstag besonders gebeutelten Halbleitersektor überwogen vor dem Wochenende erneut die Verluste. Die Aktien von Nvidia gaben um weitere 1,4 Prozent nach. AMD und Applied Materials fielen ebenfalls zurück.

    Dagegen erholten sich Gap -Aktien von den jüngsten Verlusten, der Kurs der Modekette stieg um 7,4 Prozent. Gap hatte am Donnerstag nachbörslich über eine überraschend starke Umsatzentwicklung berichtet. Zudem konkretisierte das Unternehmen die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge nach oben./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 174,9 auf Tradegate (21. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +37,26 %/+75,56 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
