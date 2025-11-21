    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedwestdeutsche Salzwerke AktievorwärtsNachrichten zu Suedwestdeutsche Salzwerke

    Tradition mit Zukunft

    Wie die Salzmarke Bad Reichenhaller altes Handwerk weiterführt (FOTO)

    Bad Reichenhall (ots) - In einer Welt geprägt von Schnelllebigkeit und Effizienz
    setzen namhafte Marken wie Bad Reichenhaller bewusst auf einen Gegentrend. Ein
    eindrucksvolles Beispiel ist das Wiederaufleben des traditionellen Salzsiedens.

    Bei ihren Premiumprodukten vertraut Bad Reichenhaller auf regionale
    Manufakturarbeit und traditionelles Handwerk. Für den anspruchsvollen
    Herstellungsprozess wird die Natursole in offenen Pfannen langsam erhitzt, bis
    Salz kristallisiert. Anschließend werden die zarten Salzkristalle aufwändig von
    Hand geschöpft und schonend an der Luft getrocknet. Echte Handarbeit benötigt
    Zeit, erfahrene Mitarbeiter und eine freie Siedepfanne - entsprechend rar sind
    die hergestellten Mengen der kostbaren Salzspezialität.

    Da die Sole in den bayerischen Alpen gewonnen wird und der Herstellungsprozess,
    dem eines klassischen Fleur de Sel Meersalz gleicht, nennt Bad Reichenhaller
    seine Produktlinie "Fleur de Sel der Alpen".

    Doch warum setzen große Marken wie Bad Reichenhaller auf traditionelles
    Handwerk? Die Antwort liegt im Geschmack. Zurückzuführen sind die knusprigen,
    zarten Salzkristalle auf den Entstehungsprozess, der sich bewusst Zeit nimmt.
    Hierdurch erhalten die Salzblüten eine spannende Konsistenz und besondere Haptik
    - ganz anders als bei feinem rieselfähigem Salz. Tipp: Über das servierfertige
    Gericht gestreut, bleiben die Bad Reichenhaller Salzblüten in ihrer Struktur
    erhalten, entfalten ihren vollen Geschmack und sorgen für einen leichten Crunch
    beim Essen.

    Das "Fleur de Sel der Alpen" erfüllt die Kundenwünsche nach Qualität,
    Regionalität und Authentizität. Wie wäre es, diese Salzspezialitäten gleich in
    einem leckeren Rezept auszuprobieren? Bad Reichenhaller hat für Sie köstliche
    Rezeptideen wie zum Beispiel Alpenblüten-Fettuccine a la Alfredo oder Bayerische
    Tapas zusammengestellt.

    Die Salzblüten werden ohne Zusätze und ohne Trennmittel hergestellt. Veredelt
    werden sie ausschließlich mit ausgewählten Kräutern, Gewürzen und Blüten in
    Bio-Qualität. So entstehen fünf außergewöhnliche Geschmacksrichtungen:
    Alpenblüten, Bergkräuter, Brotzeit, Chili sowie Steak & Grill.

    Das Bad Reichenhaller "Fleur de Sel der Alpen" finden Sie im ausgewählten
    Lebensmitteleinzelhandel und online unter: http://www.bad-reichenhaller-shop.de
    .

    Pressekontakt:

    Südwestdeutsche Salzwerke AG

    Janine Dietz
    E-Mail: mailto:Janine.Dietz@salzwerke.de
    Tel.: +49 7131 959-2690
    Mobil: +49 151 10294350

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110679/6163784
    OTS: Bad Reichenhaller


