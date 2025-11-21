Tradition mit Zukunft
Wie die Salzmarke Bad Reichenhaller altes Handwerk weiterführt (FOTO)
Bad Reichenhall (ots) - In einer Welt geprägt von Schnelllebigkeit und Effizienz
setzen namhafte Marken wie Bad Reichenhaller bewusst auf einen Gegentrend. Ein
eindrucksvolles Beispiel ist das Wiederaufleben des traditionellen Salzsiedens.
