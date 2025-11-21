Wie die Salzmarke Bad Reichenhaller altes Handwerk weiterführt (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Bad Reichenhall (ots) - In einer Welt geprägt von Schnelllebigkeit und Effizienz

setzen namhafte Marken wie Bad Reichenhaller bewusst auf einen Gegentrend. Ein

eindrucksvolles Beispiel ist das Wiederaufleben des traditionellen Salzsiedens.





Bei ihren Premiumprodukten vertraut Bad Reichenhaller auf regionaleManufakturarbeit und traditionelles Handwerk. Für den anspruchsvollenHerstellungsprozess wird die Natursole in offenen Pfannen langsam erhitzt, bisSalz kristallisiert. Anschließend werden die zarten Salzkristalle aufwändig vonHand geschöpft und schonend an der Luft getrocknet. Echte Handarbeit benötigtZeit, erfahrene Mitarbeiter und eine freie Siedepfanne - entsprechend rar sinddie hergestellten Mengen der kostbaren Salzspezialität.Da die Sole in den bayerischen Alpen gewonnen wird und der Herstellungsprozess,dem eines klassischen Fleur de Sel Meersalz gleicht, nennt Bad Reichenhallerseine Produktlinie "Fleur de Sel der Alpen".Doch warum setzen große Marken wie Bad Reichenhaller auf traditionellesHandwerk? Die Antwort liegt im Geschmack. Zurückzuführen sind die knusprigen,zarten Salzkristalle auf den Entstehungsprozess, der sich bewusst Zeit nimmt.Hierdurch erhalten die Salzblüten eine spannende Konsistenz und besondere Haptik- ganz anders als bei feinem rieselfähigem Salz. Tipp: Über das servierfertigeGericht gestreut, bleiben die Bad Reichenhaller Salzblüten in ihrer Strukturerhalten, entfalten ihren vollen Geschmack und sorgen für einen leichten Crunchbeim Essen.Das "Fleur de Sel der Alpen" erfüllt die Kundenwünsche nach Qualität,Regionalität und Authentizität. Wie wäre es, diese Salzspezialitäten gleich ineinem leckeren Rezept auszuprobieren? Bad Reichenhaller hat für Sie köstlicheRezeptideen wie zum Beispiel Alpenblüten-Fettuccine a la Alfredo oder BayerischeTapas zusammengestellt.Die Salzblüten werden ohne Zusätze und ohne Trennmittel hergestellt. Veredeltwerden sie ausschließlich mit ausgewählten Kräutern, Gewürzen und Blüten inBio-Qualität. So entstehen fünf außergewöhnliche Geschmacksrichtungen:Alpenblüten, Bergkräuter, Brotzeit, Chili sowie Steak & Grill.Das Bad Reichenhaller "Fleur de Sel der Alpen" finden Sie im ausgewähltenLebensmitteleinzelhandel und online unter: http://www.bad-reichenhaller-shop.dePressekontakt:Südwestdeutsche Salzwerke AGJanine DietzE-Mail: mailto:Janine.Dietz@salzwerke.deTel.: +49 7131 959-2690Mobil: +49 151 10294350Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110679/6163784OTS: Bad Reichenhaller