foodwatch zum Sondergutachten der Monopolkommission
"Der Wettbewerb im Einzelhandel ist aus dem Lot"
Berlin (ots) - Die Monopolkommission stellt in seinem heute veröffentlichten
Sondergutachten eine wachsende Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels fest,
mit spürbaren Folgen für Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Dazu erklärt Dr.
Chris Methmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch:
"Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel ist aus dem Lot. Millionen Menschen
müssen bei Ernährung sparen, Höfe kämpfen ums Überleben - und Aldi, Rewe & Co.
kassieren immer höhere Margen. Wenn Kosten steigen, ziehen die Handelsketten die
Preise an. Sinken die Kosten, fallen die Preise oft nicht im gleichen Maß. Die
Monopolkommission hat recht, wenn sie strengere Wettbewerbskontrollen fordert -
auch, um etwa den rasanten Ausbau von Eigenmarken und eigenen Produktionsstätten
zu stoppen. Sonst wächst die Marktmacht der Handelsketten weiter zulasten von
Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Was aber sofort hilft: Null Mehrwertsteuer
auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, damit eine ausgewogene Ernährung bezahlbarer
wird. Zudem braucht es endlich mehr Transparenz bei der Preisgestaltung der
Handelsketten: Eine unabhängige Preisbeobachtungsstelle für die gesamte
Wertschöpfungskette kann Machtmissbrauch aufdecken und fairere Bedingungen
zwischen Handel, Landwirtschaft und Verbraucher:innen schaffen."
Hintergrund:
Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe (darunter Lidl) und Aldi kontrollieren aufgrund
von Fusionen inzwischen rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.
Die Monopolkommission kritisiert in ihrem Gutachten, dass die Handelsketten ihre
Aktivitäten zunehmend auf vorgelagerte Produktionsstufen ausweiten - über
Handelsmarken und eigene Produktionsstätten. Dadurch verschiebe sich die
Verhandlungsmacht weiter zulasten landwirtschaftlichen Erzeuger:innen. Eine
Folge: Die Schere zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen öffne sich immer
weiter und die Gewinnmargen für die großen Handelsketten steigen. Nach wie vor
steigen in Deutschland die Lebensmittelpreise. Seit 2020 beträgt der Zuwachs bei
Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken knapp 36 Prozent.
Quellen und weiterführende Informationen:
- Pressemitteilung der Monopolkommission 2025
(https://www.monopolkommission.de/de/pressemitteilungen.html)
