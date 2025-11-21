    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    foodwatch zum Sondergutachten der Monopolkommission

    "Der Wettbewerb im Einzelhandel ist aus dem Lot"

    Berlin (ots) - Die Monopolkommission stellt in seinem heute veröffentlichten
    Sondergutachten eine wachsende Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels fest,
    mit spürbaren Folgen für Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Dazu erklärt Dr.
    Chris Methmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch:

    "Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel ist aus dem Lot. Millionen Menschen
    müssen bei Ernährung sparen, Höfe kämpfen ums Überleben - und Aldi, Rewe & Co.
    kassieren immer höhere Margen. Wenn Kosten steigen, ziehen die Handelsketten die
    Preise an. Sinken die Kosten, fallen die Preise oft nicht im gleichen Maß. Die
    Monopolkommission hat recht, wenn sie strengere Wettbewerbskontrollen fordert -
    auch, um etwa den rasanten Ausbau von Eigenmarken und eigenen Produktionsstätten
    zu stoppen. Sonst wächst die Marktmacht der Handelsketten weiter zulasten von
    Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Was aber sofort hilft: Null Mehrwertsteuer
    auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, damit eine ausgewogene Ernährung bezahlbarer
    wird. Zudem braucht es endlich mehr Transparenz bei der Preisgestaltung der
    Handelsketten: Eine unabhängige Preisbeobachtungsstelle für die gesamte
    Wertschöpfungskette kann Machtmissbrauch aufdecken und fairere Bedingungen
    zwischen Handel, Landwirtschaft und Verbraucher:innen schaffen."

    Hintergrund:

    Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe (darunter Lidl) und Aldi kontrollieren aufgrund
    von Fusionen inzwischen rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.
    Die Monopolkommission kritisiert in ihrem Gutachten, dass die Handelsketten ihre
    Aktivitäten zunehmend auf vorgelagerte Produktionsstufen ausweiten - über
    Handelsmarken und eigene Produktionsstätten. Dadurch verschiebe sich die
    Verhandlungsmacht weiter zulasten landwirtschaftlichen Erzeuger:innen. Eine
    Folge: Die Schere zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen öffne sich immer
    weiter und die Gewinnmargen für die großen Handelsketten steigen. Nach wie vor
    steigen in Deutschland die Lebensmittelpreise. Seit 2020 beträgt der Zuwachs bei
    Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken knapp 36 Prozent.

    Quellen und weiterführende Informationen:

    - Pressemitteilung der Monopolkommission 2025
    (https://www.monopolkommission.de/de/pressemitteilungen.html)

