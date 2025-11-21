"Der Wettbewerb im Einzelhandel ist aus dem Lot"

Berlin (ots) - Die Monopolkommission stellt in seinem heute veröffentlichtenSondergutachten eine wachsende Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels fest,mit spürbaren Folgen für Verbraucher:innen und Erzeuger:innen. Dazu erklärt Dr.Chris Methmann, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch:"Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel ist aus dem Lot. Millionen Menschenmüssen bei Ernährung sparen, Höfe kämpfen ums Überleben - und Aldi, Rewe & Co.kassieren immer höhere Margen. Wenn Kosten steigen, ziehen die Handelsketten diePreise an. Sinken die Kosten, fallen die Preise oft nicht im gleichen Maß. DieMonopolkommission hat recht, wenn sie strengere Wettbewerbskontrollen fordert -auch, um etwa den rasanten Ausbau von Eigenmarken und eigenen Produktionsstättenzu stoppen. Sonst wächst die Marktmacht der Handelsketten weiter zulasten vonVerbraucher:innen und Erzeuger:innen. Was aber sofort hilft: Null Mehrwertsteuerauf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, damit eine ausgewogene Ernährung bezahlbarerwird. Zudem braucht es endlich mehr Transparenz bei der Preisgestaltung derHandelsketten: Eine unabhängige Preisbeobachtungsstelle für die gesamteWertschöpfungskette kann Machtmissbrauch aufdecken und fairere Bedingungenzwischen Handel, Landwirtschaft und Verbraucher:innen schaffen."Hintergrund:Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe (darunter Lidl) und Aldi kontrollieren aufgrundvon Fusionen inzwischen rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.Die Monopolkommission kritisiert in ihrem Gutachten, dass die Handelsketten ihreAktivitäten zunehmend auf vorgelagerte Produktionsstufen ausweiten - überHandelsmarken und eigene Produktionsstätten. Dadurch verschiebe sich dieVerhandlungsmacht weiter zulasten landwirtschaftlichen Erzeuger:innen. EineFolge: Die Schere zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen öffne sich immerweiter und die Gewinnmargen für die großen Handelsketten steigen. Nach wie vorsteigen in Deutschland die Lebensmittelpreise. Seit 2020 beträgt der Zuwachs beiLebensmitteln und alkoholfreien Getränken knapp 36 Prozent.Quellen und weiterführende Informationen:- Pressemitteilung der Monopolkommission 2025(https://www.monopolkommission.de/de/pressemitteilungen.html)Pressekontakt:foodwatch e.V.Dario SarmadiE-Mail: mailto:presse@foodwatch.deMobil: +49 (0)174 / 3 75 16 89Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50496/6163809OTS: foodwatch e.V.