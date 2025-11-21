    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple, Walmart, Delivery Hero und Siemens Energy – Analystenstimmen des Tages

    Apple, Walmart, Delivery Hero und Siemens Energy: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Apple auf "Neutral", Kursziel 280 USD.
    • RBC bewertet Walmart mit "Outperform", Kursziel 116 USD.
    • Deutsche Bank senkt Delivery Hero auf 20 Euro, "Hold".
    UBS stuft Apple auf "Neutral"

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das neue iPhone Base und iPhone Max seien immer noch hoch, aber würden Schritt für Schritt sinken, schrieb David Vogt am Donnerstagabend auf Basis aktueller Wochendaten.

    RBC stuft Walmart auf "Outperform"

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle.

    JPMorgan stuft Siemens Energy auf "Neutral"

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb Phil Buller am Donnerstagabend. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details gefüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

    Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Delivery Hero

    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 30 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 stehe weniger Profitabilität auf dem Menüplan des Essenslieferanten, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des jüngsten Quartalsberichts.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

