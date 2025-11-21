Michigan-Konsumklima trübt sich schwächer ein als erwartet

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 2,6 Punkte auf 51,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit nach oben revidiert.

Volkswirte waren zwar von einer Aufwärtsrevision ausgegangen, hatten aber im Schnitt nur einen leichten Anstieg auf 50,6 Punkte erwartet, von ursprünglich 50,3 Punkten.