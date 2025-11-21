    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Michigan-Konsumklima trübt sich schwächer ein als erwartet

    MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 2,6 Punkte auf 51,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit nach oben revidiert.

    Volkswirte waren zwar von einer Aufwärtsrevision ausgegangen, hatten aber im Schnitt nur einen leichten Anstieg auf 50,6 Punkte erwartet, von ursprünglich 50,3 Punkten.

    Die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterten sich im Vergleich zum Vormonat. Dagegen wurden die Erwartungen im November besser als im Oktober eingeschätzt.

    Die Inflationserwartungen auf kurze Sicht fielen um 0,2 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Es war ein unveränderter Wert erwartet worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen fielen von 3,6 Prozent auf 3,4 Prozent. Ökonomen hatten hier ebenfalls mit einem unveränderten Wert gerechnet.

    Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jkr/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
