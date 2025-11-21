45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema: "Frieden oder Kapitulation: Was bringt TrumpsUkraine-Plan?"Mit ihrem 28-Punkte-Plan wollen die USA einen neuen Versuch starten, denfestgefahrenen Ukraine-Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump hatAußenminister Marco Rubio und den Sonderbeauftragten Steve Witkoff mit Russlandein Abkommen vorbereiten lassen, das Kiew tiefgreifende Zugeständnisseabverlangt: Das Land soll auf seine NATO-Beitrittsambitionen verzichten, seineStreitkräfte reduzieren und bestimmte Regionen "de facto" als Teil Russlandsakzeptieren. Die USA und europäische Partner sollen Sicherheitsgarantien geben.Welche Risiken birgt dieser Plan - für die Souveränität der Ukraine und für diegeopolitische Ordnung? Wie reagiert Kiew auf den Vorstoß - und welche Rollespielt Europa? Und handelt es sich bei dem Vorschlag um eine echte Chance aufFrieden oder um die Anerkennung russischer Machtansprüche?Die Gäste:Armin Laschet (CDU,Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss des Deutschen Bundestages)Claudia Major (Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen beimGerman Marshall Fund)Paul Ronzheimer (Journalist BILD)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIOmedia im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen,Tel.: 030 28 48 48 15,E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6163840OTS: ARD Das Erste