    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 23. November 2025, um 21

    45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

    München (ots) - Das Thema: "Frieden oder Kapitulation: Was bringt Trumps
    Ukraine-Plan?"

    Mit ihrem 28-Punkte-Plan wollen die USA einen neuen Versuch starten, den
    festgefahrenen Ukraine-Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump hat
    Außenminister Marco Rubio und den Sonderbeauftragten Steve Witkoff mit Russland
    ein Abkommen vorbereiten lassen, das Kiew tiefgreifende Zugeständnisse
    abverlangt: Das Land soll auf seine NATO-Beitrittsambitionen verzichten, seine
    Streitkräfte reduzieren und bestimmte Regionen "de facto" als Teil Russlands
    akzeptieren. Die USA und europäische Partner sollen Sicherheitsgarantien geben.
    Welche Risiken birgt dieser Plan - für die Souveränität der Ukraine und für die
    geopolitische Ordnung? Wie reagiert Kiew auf den Vorstoß - und welche Rolle
    spielt Europa? Und handelt es sich bei dem Vorschlag um eine echte Chance auf
    Frieden oder um die Anerkennung russischer Machtansprüche?

    Die Gäste:

    Armin Laschet (CDU,Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss des Deutschen Bundestages)

    Claudia Major (Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen beim
    German Marshall Fund)

    Paul Ronzheimer (Journalist BILD)

