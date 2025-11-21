CAREN MIOSGA / am Sonntag, 23. November 2025, um 21
45 Uhr, live im Ersten (FOTO)
München (ots) - Das Thema: "Frieden oder Kapitulation: Was bringt Trumps
Ukraine-Plan?"
Mit ihrem 28-Punkte-Plan wollen die USA einen neuen Versuch starten, den
festgefahrenen Ukraine-Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump hat
Außenminister Marco Rubio und den Sonderbeauftragten Steve Witkoff mit Russland
ein Abkommen vorbereiten lassen, das Kiew tiefgreifende Zugeständnisse
abverlangt: Das Land soll auf seine NATO-Beitrittsambitionen verzichten, seine
Streitkräfte reduzieren und bestimmte Regionen "de facto" als Teil Russlands
akzeptieren. Die USA und europäische Partner sollen Sicherheitsgarantien geben.
Welche Risiken birgt dieser Plan - für die Souveränität der Ukraine und für die
geopolitische Ordnung? Wie reagiert Kiew auf den Vorstoß - und welche Rolle
spielt Europa? Und handelt es sich bei dem Vorschlag um eine echte Chance auf
Frieden oder um die Anerkennung russischer Machtansprüche?
Die Gäste:
Armin Laschet (CDU,Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss des Deutschen Bundestages)
Claudia Major (Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen beim
German Marshall Fund)
Paul Ronzheimer (Journalist BILD)
