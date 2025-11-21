Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 1
Performance 1M: -14,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheiten bezüglich der geopolitischen Lage, insbesondere im Ukraine-Konflikt. Der Kurs wird als volatil wahrgenommen, mit der Meinung, dass er fair oder zu niedrig sein könnte. Langfristig wird jedoch ein Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa als positiv für Rheinmetall angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 2
Performance 1M: -0,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 9 %. Während einige Anleger die Situation als Kaufgelegenheit sehen und auf ein Kursziel von 120 € hoffen, äußern andere Bedenken wegen der hohen Bewertung (KGV von 65). Positiv wird die Ankündigung von 6 Milliarden für Aktienrückkäufe wahrgenommen, was das Vertrauen stärken könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 3
Performance 1M: -5,10 %
Symrise
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 4
Performance 1M: -12,08 %
BASF
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 5
Performance 1M: -1,23 %
Continental
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 6
Performance 1M: -0,08 %
Bayer
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 7
Performance 1M: -1,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine unklare Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 2% auf 27,28 Euro. Anleger äußern Frustration über stagnierende Kurse und rechtliche Unsicherheiten. Technisch bewegt sich die Aktie in einem stabilen Kanal, was kurzfristigen Handel ermöglicht, jedoch bleibt das Vertrauen in eine nachhaltige Erholung gering.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 8
Performance 1M: -4,09 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 9
Performance 1M: +2,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Kursentwicklung, verstärkt durch den Verkauf von Everllance an Porsche. Zudem wird die Konkurrenz durch Mercedes-Benz als Bedrohung wahrgenommen. Dennoch sehen einige Anleger VW als attraktive Trading-Aktie, insbesondere bei Kursrückgängen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 10
Performance 1M: +1,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung, unterstützt durch Insiderkäufe, während Analysten von UBS die Aktie auf 'Neutral' belassen. Die geplante Übernahme und Fortschritte bei Brennstoffzellen-Lkw könnten das Vertrauen stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 11
Performance 1M: +3,04 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 12
Performance 1M: +6,53 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 13
Performance 1M: -14,97 %
Scout24
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 14
Performance 1M: -12,16 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 15
Performance 1M: +5,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Nachrichten zur Chipkrise und mögliche Anreize für E-Autos Hoffnung geben, äußern viele Anleger Unzufriedenheit über die stagnierende Kursentwicklung und das Ende der Luxusstrategie. Zudem gibt es Bedenken über bevorstehende schlechte Unternehmenszahlen, was das Sentiment insgesamt belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 16
Performance 1M: +4,43 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 17
Performance 1M: -2,36 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 18
Performance 1M: -8,55 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 19
Performance 1M: -14,41 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,69%
|PUT: 50,31%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -0,62 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
