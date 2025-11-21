Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheiten bezüglich der geopolitischen Lage, insbesondere im Ukraine-Konflikt. Der Kurs wird als volatil wahrgenommen, mit der Meinung, dass er fair oder zu niedrig sein könnte. Langfristig wird jedoch ein Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa als positiv für Rheinmetall angesehen.