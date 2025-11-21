Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 1
Performance 1M: -8,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung, unterstützt durch die starke Performance von NVIDIA. Die Bewertung von SUESS wird als günstig im Vergleich zu Wettbewerbern wahrgenommen. Zudem könnte die bevorstehende virtuelle Privatanlegerveranstaltung das Vertrauen der Anleger weiter stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 2
Performance 1M: +39,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30% zugelegt, Analysten prognostizieren Kursziele von 88-95 Euro. Ein bevorstehendes Aktienrückkaufprogramm und starke operative Ergebnisse stärken das Vertrauen der Anleger. Trotz anfänglicher Unsicherheiten durch Leerverkäufer wird die positive Marktreaktion als Zeichen für eine Stabilisierung gewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.
1&1
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 3
Performance 1M: -3,15 %
Nordex
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: +13,51 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 5
Performance 1M: -26,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist durch Unsicherheiten bezüglich geopolitischer Entwicklungen geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, was zu einer allgemeinen Verunsicherung führt. Einige Anleger glauben, dass der Frieden in der Ukraine bereits eingepreist ist, während andere auf die Notwendigkeit einer massiven Aufrüstung in Europa hinweisen. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung mit einer Tendenz zur Vorsicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 6
Performance 1M: +26,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs, mit einem Anstieg von 6% auf 18,80€, gefolgt von einem Rückgang um 1€. Diskussionen über die Zukunft von Ga2O3 und AIXTRONs Rolle als Maschinenbauer sind präsent, während Skepsis über die Auswirkungen von Nachrichten auf den Kurs geäußert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 7
Performance 1M: +45,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen stark erholt und steht auf einem 52-Wochen-Hoch. Analysten haben das Kursziel auf 39 Euro angehoben. Die geringe Verfügbarkeit im Orderbuch könnte den Kurs weiter antreiben. Dennoch gibt es auch skeptische Stimmen, die auf die Herausforderungen im Markt hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
PNE
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 8
Performance 1M: -7,32 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 9
Performance 1M: -8,08 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 10
Performance 1M: -9,48 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 11
Performance 1M: -8,55 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 12
Performance 1M: +8,47 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 13
Performance 1M: -14,41 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 14
Performance 1M: -4,68 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 15
Performance 1M: -4,40 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 16
Performance 1M: -14,69 %
