Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 21.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Givaudan
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 1
Performance 1M: -8,49 %
Geberit
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 2
Performance 1M: +2,00 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 3
Performance 1M: -3,46 %
Nestle
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 4
Performance 1M: -5,36 %
Roche Holding
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 5
Performance 1M: +10,74 %
