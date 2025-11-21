Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 21.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Wienerberger
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 1
Performance 1M: +4,02 %
Performance 1M: +4,02 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 2
Performance 1M: +9,40 %
Performance 1M: +9,40 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 3
Performance 1M: -13,92 %
Performance 1M: -13,92 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: -17,08 %
Performance 1M: -17,08 %
PORR
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -7,17 %
Performance 1M: -7,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte