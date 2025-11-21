Pasinex gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 bekannt und stellt ein Unternehmensupdate bereit

TORONTO, ON – 21. November 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 bekannt gegeben und ein Unternehmensupdate bereitgestellt.

Highlights

- Für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 verzeichnete Pasinex einen Nettogewinn von 42.989 Dollar bzw. einen Verlust von 1.128.423 Dollar (2024: 0,3 Millionen Dollar bzw. 0,3 Millionen Dollar Verlust). Der Hauptgrund für den Anstieg des Nettoverlusts im Neunmonatszeitraum war ein im Jahr 2025 verbuchter Eigenkapitalverlust gegenüber einem Eigenkapitalgewinn im Jahr 2024. Der Anstieg des Nettoverlusts im Neunmonatszeitraum wurde auch durch höhere Gemein- und Verwaltungskosten aufgrund zusätzlicher Rechtskosten und höhere Zinsaufwendungen beeinflusst, die teilweise durch niedrigere Explorationskosten und einen Gewinn aus der Netto-Geldposition ausgeglichen wurden.

Ausführlichere Informationen, die Finanzberichte, der Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis, MD&A) sowie die entsprechenden Bescheinigungen sind auf SEDAR+ und www.pasinex.com verfügbar.

Jüngste Entwicklungen

Aktienübertragungs- und Abwicklungsvereinbarung – Horzum A.Ş.

- Am 11. September 2025 unterzeichnete Pasinex eine Aktienübertragungs- und Abwicklungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Kurmel Holding. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kurmel Holding seine 50%ige Beteiligung an Horzum A.Ş. an Pasinex Arama übertragen. Der Abschluss der Aktienübertragung unterliegt der Genehmigung durch die türkische Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten („MAPEG“) und den üblichen Registrierungsverfahren. Nach der Genehmigung wird Pasinex Arama 100 % von Horzum A.Ş. halten, dem Besitzer der Zinkmine Pinargözü und der Lizenzen Akkaya und Mahyalar in der Türkei. Die wichtigsten Bedingungen der Vereinbarung umfassen:

a) Zuweisung bestimmter Ausrüstungsgegenstände an Kurmel Holding, wobei wesentliche Ausrüstungsgegenstände bei Horzum A.Ş. verbleiben;

b) Übertragung von drei nahegelegenen Grundstücken an Horzum A.Ş. für 10.000 USD, beglichen durch die Übertragung der Gerätschaften;

c) Produktionsabhängige Zahlungen in Höhe von 600.000 USD bei Erreichen von 10.000 Tonnen produziertes und verkauftes Blei-Zink-Erz (≥30 % Gehalt) bzw. 1.000.000 USD bei insgesamt 20.000 Tonnen; und

d) Gegenseitige Freigabe aller anderen Forderungen und Ansprüche zwischen den Parteien nach Abschluss.

Projekt Sarikaya zu 100 % in Unternehmensbesitz

- Am 15. September 2025 unterzeichnete Pasinex Arama einen Nachtrag zum Optionsvertrag (der „Nachtragsvertrag“) mit Aydın Teknik Madencilik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. („Aydın Teknik“), einem türkischen Bergbauunternehmen im Besitz von Abdullah Aydın (der „Optionsgeber“). Vom 18. Oktober 2024 bis zur Unterzeichnung des Nachtragsvertrags zahlte Pasinex Arama insgesamt 350.000 USD an Optionszahlungen an den Optionsgeber. Gemäß dem Nachtragsvertrag:

a) wird Pasinex Arama bis zum 30. September 2025 eine Zahlung in Höhe von 250.000 USD leisten, wodurch die Übertragung von 100 % der Anteile von Aydın Teknik an Pasinex Arama vorbehaltlich der Genehmigung durch MAPEG ausgelöst wird.

b) wurden die Aktien mit einer Bürgschaft in Höhe von 2.000.000 USD belastet, wobei der Restbetrag in Raten bis zum 30. Juni 2027 zu zahlen ist.

- Pasinex Arama leistete die vereinbarte Zahlung in Höhe von 250.000 USD am 30. September 2025, wodurch die Übertragung von 100 % der Anteile an Aydın Teknik ausgelöst wurde. Der Abschluss der Aktienübertragung unterlag der Genehmigung durch MAPEG und anderen üblichen Unternehmens- und Registrierungsverfahren.

- Am 6. November 2025 genehmigte MAPEG die Übertragung der Anteile an Aydin Teknik von Abdullah Aydin an Pasinex Arama. Mit Abschluss der Registrierungen wird Pasinex Arama 100 % von Aydin Teknik und der Sarikaya-Lizenz besitzen.

Unternehmen

- Mit Wirkung zum 26. September 2025 gewährte Pasinex Direktoren, Führungskräften und wichtigen Mitarbeitern des Unternehmens insgesamt 2.500.000 Aktienoptionen. Die Aktienoptionen sind sofort unverfallbar, können zu einem Preis von 0,075 $ pro Aktie ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung. Die Optionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt, um die Anreize für das Management mit der Schaffung von Shareholder-Value in Einklang zu bringen.

- Am 1. Oktober 2025 gab Pasinex bekannt, dass das Unternehmen sein Geschäftsjahresende vom 31. Dezember auf den 31. März verlegt, um seinen Berichtszyklus besser an den vergleichbarer Unternehmen in der Branche anzupassen und den Druck auf die Berichtsfristen zum Kalenderjahresende zu verringern. Pasinex wird einen Übergangsbericht über einen Zeitraum von fünfzehn Monaten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. März 2026 mit geprüften Jahresabschlüssen vorlegen. Das nächste Geschäftsjahr umfasst den Zwölfmonatszeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027.

- Am 1. Oktober 2025 gab Pasinex bekannt, dass seine nächste Jahreshauptversammlung („AGM“) am 21. November 2025 um 11:00 Uhr Eastern Time (17:00 Uhr MEZ) in der 82 Richmond Street East, Toronto, Ontario, M5C 1P1, stattfinden wird. Die Aktionäre werden ersucht, die Direktoren zu wählen, den Wirtschaftsprüfer zu ernennen und andere übliche Geschäftsbeschlüsse zu erwägen.

- Am 1. Oktober 2025 gab Pasinex seine Absicht bekannt, Dr. Mehmet Kömürcü für die Wahl in das Board of Directors auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung zu nominieren. Dr. Kömürcü ist Partner in der Kanzlei Dentons in Toronto und Mitglied der Corporate Group von Dentons. Er berät kanadische und internationale Kunden in den Bereichen grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, Unternehmensführung, Umstrukturierungen und allgemeine Unternehmensangelegenheiten, wobei sein Schwerpunkt auf Bergbau und Rohstoffen liegt. Dr. Kömürcü ist in Ontario, Istanbul und New York als Rechtsanwalt zugelassen und war zuvor als General Counsel für Türk Telekom während der Privatisierung, internationalen Expansion und dem Börsengang des Unternehmens tätig, dem damals größten in der Geschichte der Türkei. Seine Erfahrung umfasst die Bereiche Technologie, Telekommunikation, Energie und Hochschulbildung; er verfügt über umfangreiche Beziehungen in der Türkei, Europa und dem Nahen Osten. Er hat einen Doktortitel in internationalem öffentlichem Recht von der University of Wisconsin-Madison.

- Am 24. Oktober 2025 schloss Pasinex seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien mit einem Bruttoerlös von 2.331.540 C$ (das „Angebot“) ab und gab insgesamt 31.087.200 Stammaktien zu einem Preis von 0,075 C$ pro Aktie aus. Nach Abschluss des Angebots verfügt das Unternehmen über 204.813.876 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chair von Pasinex, kommentierte: „Wir waren damit beschäftigt, durch den vollständigen Erwerb von Horzum, die Übernahme von Sarikaya und die Stärkung unserer Bilanz durch die jüngste Eigenkapitalfinanzierung einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir haben einen detaillierten Erschließungs- und Explorationsplan für die Minen Pinargözü und Sarikaya ausgearbeitet, dessen Umsetzung nur noch von der nächsten Finanzierungsrunde abhängt, die für Anfang 2026 geplant ist. Angesichts der beeindruckenden Zinkgehalte und des geringen Kapitalbedarfs rechnen wir damit, dass wir innerhalb der nächsten zwei Jahre einen positiven Cashflow erzielen werden.“

Ausblick

Pasinex baut Schritt für Schritt ein Zinkbergbauunternehmen auf, indem es außergewöhnliche hochgradige Zinkvorkommen in der Türkei und in Nevada erwirbt und erschließt.

Diese Lagerstätten mit 25 bis 50 % Zink in der Türkei haben einen außergewöhnlich hohen inneren Wert, der wirtschaftlich einem Kupfergehalt von etwa 9 bis 15 % bei einem Kupferpreis von 5 US$ pro Pfund entspricht. Die Türkei ist nach wie vor eine der besten Jurisdiktionen der Welt für die Exploration und Erschließung von Zinkvorkommen und bietet eine hervorragende Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte, unterstützende Gemeinden und fortschrittliche Bergbaugesetze. Zink gilt als ein für die globale Nachhaltigkeit unverzichtbares Metall mit unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und steigender Nachfrage.

Die Abbaukosten liegen zwischen etwa 200 und 300 US$ pro Tonne Erz, was im Allgemeinen zu Margen nach Steuern in Höhe von 30 bis 50 % führt. Die hochgradige Beschaffenheit dieser Vorkommen ermöglicht eine rasche Kapitalrückzahlung, ein geringes wirtschaftliches Risiko sowie beträchtliches Potenzial bei steigenden Zinkpreisen. Das renommierte Explorationsteam von Pasinex, sein hohes Ansehen vor Ort sowie seine vertrauensvollen Beziehungen zu den Gemeinden in der Türkei sorgen für eine kontinuierliche Pipeline an Erwerbsmöglichkeiten zu attraktiven Bedingungen.

Die Konzession Sarıkaya stellt eine bedeutsame kurzfristige Möglichkeit für den Direktversand von Erz und die potenzielle Entdeckung einer großen Zinklagerstätte dar.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und staatlich geprüfter Ingenieur, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Er hat die vom Joint Venture ausgestellten bezahlten Original-Verkaufsrechnungen für die Lieferung der in dieser Pressemitteilung genannten Zinksulfidprodukte geprüft und die in dieser Meldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist ein Direktor des Unternehmens und Chairman des Joint Ventures.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen „Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Das Joint Venture hat sich bei seinem aktuellen Bohrprogramm nicht an anerkannte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gehalten und auch kein unabhängiges Drittlabor für die Analyse der Proben in Anspruch genommen. Das Joint Venture verwendet vor Ort tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren („XRF“) für die Untersuchung der Zinkproben und die Gehaltskontrolle bei der Exploration und im Abbau. Darüber hinaus werden für alle Verkäufe des Joint Ventures die Analysen von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş besitzt das Unternehmen 100 % an Horzum AŞ. Horzum AŞ besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarıkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Darüber hinaus besitzt Pasinex eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Ian D. Atacan“

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

