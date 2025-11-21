    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen am Freitag.
    • Euro-Bund-Future legt um 0,28% auf 128,92 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe fällt auf 2,68%.
    Deutsche Anleihen legen zu
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 128,92 Punkte zu, nachdem die Kurse am Morgen noch kaum verändert in den Handel gestartet waren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,68 Prozent.

    Nachdem die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung in den USA zuletzt wieder höher eingeschätzt wurde, zeigten sich am Markt für Staatsanleihen ein breit angelegter Rückgang der Renditen. Analysten haben weiter auf den US-Arbeitsmarktbericht für September verwiesen. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank ist der Bericht am Vortag "durchwachsen" ausgefallen, mit einem Anstieg der Beschäftigung und einem Zuwachs der Arbeitslosenquote.

    Die US-Notenbank Fed richtet ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung des Arbeitsmarkts aus. Eher schwache Daten erhöhen damit die Aussicht für eine Zinssenkung.

    Zudem hat das Fed-Mitglied John Williams Spielraum für eine weitere "kurzfristige" Zinssitzung erkannt. Mit einer weiteren Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York./jkr/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen legen zu Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 128,92 Punkte zu, nachdem die Kurse am Morgen noch kaum verändert in den Handel gestartet waren. Die Rendite …