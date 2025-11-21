Crash an der Börse
JPMorgan-Vize: KI-Korrektur könnte massive Marktausverkäufe auslösen
Sonst hat sich JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Warnungen hervorgetan, jetzt schlägt sein Vize Alarm: Die Korrektur an der Wall Street könnte ungemütlich werden.
- JPMorgan warnt vor ungemütlicher Korrektur am Markt.
- S&P-500 hat begrenztes Aufwärtspotenzial, fair bewertet.
- KI-Aktien könnten Korrektur auslösen, breiterer Rückgang.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
JPMorgan-Chase-Vizechef Daniel Pinto sagt, dass er bei den aktuellen Bewertungen nur begrenztes Aufwärtspotenzial für den Aktienmarkt sieht.
Gegenüber Bloomberg erklärt Pinto, dass der S&P-500-Index vom derzeitigen Niveau aus kaum deutlich weiter steigen dürfte, da er bereits fair bewertet sei.
"Die Märkte preisen ein sehr, sehr mildes Szenario ein – und sogar noch einiges darüber hinaus. Vielleicht treten Probleme auf, vielleicht auch nicht, aber ein S&P bei etwa 6.700 Punkten, rund dem 23-Fachen der Gewinne, ist ziemlich solide, um es so zu sagen. Ich denke, dass das Aufwärtspotenzial von hier aus relativ begrenzt ist."
Pinto sagt, dass die Technologie der Künstlichen Intelligenz (KI) zwar noch in einer frühen Phase sei, die Aktien in diesem Bereich und angrenzenden Sektoren jedoch eine Kursumkehr erleben könnten.
"Ich denke, worauf man achten sollte, ist, wie viel Kapazität aufgebaut wird und wie viel Umsatz all diese Unternehmen erzielen müssen, um diese Kapazität zu rechtfertigen. Es ist möglich – ich kenne die Wahrscheinlichkeiten nicht –, aber es ist gut möglich, dass es dort zu einer Korrektur kommt."
Laut Pinto könnte eine mögliche Korrektur bei KI- und KI-nahen Aktien das Risiko eines breiteren Marktrückgangs mit sich bringen.
"Und diese Korrektur würde dann auch in anderen Segmenten, im S&P und in der Industrie, eine Korrektur auslösen, weil man zur Rechtfertigung dieser Bewertungen wahrscheinlich ein Produktivitätsniveau unterstellt, das zwar eintreten wird, aber möglicherweise nicht so schnell, wie es der Markt derzeit einpreist."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion