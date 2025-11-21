    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Crash an der Börse

    613 Aufrufe 613 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan-Vize: KI-Korrektur könnte massive Marktausverkäufe auslösen

    Sonst hat sich JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Warnungen hervorgetan, jetzt schlägt sein Vize Alarm: Die Korrektur an der Wall Street könnte ungemütlich werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan warnt vor ungemütlicher Korrektur am Markt.
    • S&P-500 hat begrenztes Aufwärtspotenzial, fair bewertet.
    • KI-Aktien könnten Korrektur auslösen, breiterer Rückgang.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Crash an der Börse - JPMorgan-Vize: KI-Korrektur könnte massive Marktausverkäufe auslösen
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    JPMorgan-Chase-Vizechef Daniel Pinto sagt, dass er bei den aktuellen Bewertungen nur begrenztes Aufwärtspotenzial für den Aktienmarkt sieht.

    Gegenüber Bloomberg erklärt Pinto, dass der S&P-500-Index vom derzeitigen Niveau aus kaum deutlich weiter steigen dürfte, da er bereits fair bewertet sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.044,59€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.100,00€
    Basispreis
    4,85
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Die Märkte preisen ein sehr, sehr mildes Szenario ein – und sogar noch einiges darüber hinaus. Vielleicht treten Probleme auf, vielleicht auch nicht, aber ein S&P bei etwa 6.700 Punkten, rund dem 23-Fachen der Gewinne, ist ziemlich solide, um es so zu sagen. Ich denke, dass das Aufwärtspotenzial von hier aus relativ begrenzt ist."

    Pinto sagt, dass die Technologie der Künstlichen Intelligenz (KI) zwar noch in einer frühen Phase sei, die Aktien in diesem Bereich und angrenzenden Sektoren jedoch eine Kursumkehr erleben könnten.

    "Ich denke, worauf man achten sollte, ist, wie viel Kapazität aufgebaut wird und wie viel Umsatz all diese Unternehmen erzielen müssen, um diese Kapazität zu rechtfertigen. Es ist möglich – ich kenne die Wahrscheinlichkeiten nicht –, aber es ist gut möglich, dass es dort zu einer Korrektur kommt."

    Laut Pinto könnte eine mögliche Korrektur bei KI- und KI-nahen Aktien das Risiko eines breiteren Marktrückgangs mit sich bringen.

    "Und diese Korrektur würde dann auch in anderen Segmenten, im S&P und in der Industrie, eine Korrektur auslösen, weil man zur Rechtfertigung dieser Bewertungen wahrscheinlich ein Produktivitätsniveau unterstellt, das zwar eintreten wird, aber möglicherweise nicht so schnell, wie es der Markt derzeit einpreist."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6862,19Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Crash an der Börse JPMorgan-Vize: KI-Korrektur könnte massive Marktausverkäufe auslösen Sonst hat sich JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Warnungen hervorgetan, jetzt schlägt sein Vize Alarm: Die Korrektur an der Wall Street könnte ungemütlich werden.