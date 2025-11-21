JPMorgan-Vize: KI-Korrektur könnte massive Marktausverkäufe auslösen

Gegenüber Bloomberg erklärt Pinto, dass der S&P-500-Index vom derzeitigen Niveau aus kaum deutlich weiter steigen dürfte, da er bereits fair bewertet sei.

JPMorgan-Chase-Vizechef Daniel Pinto sagt, dass er bei den aktuellen Bewertungen nur begrenztes Aufwärtspotenzial für den Aktienmarkt sieht.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Die Märkte preisen ein sehr, sehr mildes Szenario ein – und sogar noch einiges darüber hinaus. Vielleicht treten Probleme auf, vielleicht auch nicht, aber ein S&P bei etwa 6.700 Punkten, rund dem 23-Fachen der Gewinne, ist ziemlich solide, um es so zu sagen. Ich denke, dass das Aufwärtspotenzial von hier aus relativ begrenzt ist."

Pinto sagt, dass die Technologie der Künstlichen Intelligenz (KI) zwar noch in einer frühen Phase sei, die Aktien in diesem Bereich und angrenzenden Sektoren jedoch eine Kursumkehr erleben könnten.

"Ich denke, worauf man achten sollte, ist, wie viel Kapazität aufgebaut wird und wie viel Umsatz all diese Unternehmen erzielen müssen, um diese Kapazität zu rechtfertigen. Es ist möglich – ich kenne die Wahrscheinlichkeiten nicht –, aber es ist gut möglich, dass es dort zu einer Korrektur kommt."

Laut Pinto könnte eine mögliche Korrektur bei KI- und KI-nahen Aktien das Risiko eines breiteren Marktrückgangs mit sich bringen.

"Und diese Korrektur würde dann auch in anderen Segmenten, im S&P und in der Industrie, eine Korrektur auslösen, weil man zur Rechtfertigung dieser Bewertungen wahrscheinlich ein Produktivitätsniveau unterstellt, das zwar eintreten wird, aber möglicherweise nicht so schnell, wie es der Markt derzeit einpreist."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6862,19 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer