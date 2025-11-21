D.R. Horton Aktie mit Kurssprung +5,94 % - 21.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die D.R. Horton Aktie. Mit einer Performance von +5,94 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D.R. Horton Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 126,55€, mit einem Plus von +5,94 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

D.R. Horton ist der größte Wohnungsbauer in den USA, spezialisiert auf Einfamilienhäuser. Es bietet erschwingliche bis luxuriöse Wohnlösungen in 29 Bundesstaaten. Hauptkonkurrenten sind Lennar, PulteGroup und Toll Brothers. Einzigartig ist seine geografische Reichweite und Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen.

Der heutige Anstieg bei D.R. Horton konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,99 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D.R. Horton Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in D.R. Horton eine negative Entwicklung von -11,18 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

D.R. Horton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,65 % 1 Monat -10,16 % 3 Monate -14,99 % 1 Jahr -22,76 %

Informationen zur D.R. Horton Aktie

Es gibt 294 Mio. D.R. Horton Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,10 Mrd.EUR € wert.

D.R. Horton Aktie jetzt kaufen?

Ob die D.R. Horton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D.R. Horton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.