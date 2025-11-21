    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sorgt für Frieden in der Welt

    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres fordert G20 zum Ende von Konflikten auf.
    • Kriege in Ukraine, Gaza, Sudan, Mali, Kongo benannt.
    • Frieden gemäß internationalem Recht muss Priorität haben.

    JOHANNESBURG (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres drängt die führenden Schwellen- und Industrieländer (G20) dazu, sich für ein Ende von Kriegen und Konflikten starkzumachen. Vor Beginn des G20-Gipfels am Wochenende im südafrikanischen Johannesburg sagte Guterres: "Ich werde die G20-Mitglieder aufrufen, ihren Einfluss und ihre Stimme zu nutzen, die Konflikte zu beenden, die auf der Welt so viel Tod, Zerstörung und Destabilisierung verursachen."

    Guterres sprach ausdrücklich die Kriege und Konflikte in der Ukraine, Gaza, dem Sudan, Mali und der Demokratischen Republik Kongo an. "Und überall - von Haiti über den Jemen bis Myanmar müssen wir den Frieden wählen, der im internationalen Recht verankert ist", sagte Gueterres./rom/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

