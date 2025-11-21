    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    All for One Group: EBIT-Marge soll 2025/26 nachhaltig steigen!

    Die All for One Group SE verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen leichten Umsatzrückgang, plant jedoch eine geografische Expansion und M&A-Strategien zur Wachstumsstärkung.

    All for One Group: EBIT-Marge soll 2025/26 nachhaltig steigen!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Umsatz der All for One Group SE fällt leicht von 511,4 Mio. EUR auf 503,7 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/25.
    • Anteil wiederkehrender Erlöse aus Beratungs- und Serviceleistungen steigt auf 53% des Umsatzes, was 265,7 Mio. EUR entspricht.
    • EBIT-Marge vor M&A-Effekten sinkt auf 5,2% (2023/24: 6,7%), EBIT vor M&A-Effekten beträgt 26,0 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR).
    • Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26: Umsatz zwischen 500 Mio. EUR und 530 Mio. EUR, EBIT-Marge vor M&A-Effekten soll auf 5,5% bis 6,5% ansteigen.
    • Eigenkapitalquote steigt auf 33%, Mitarbeiterzahl sinkt auf 2.653 im Vergleich zu 2.810 im Vorjahr.
    • All for One Group plant geografische Expansion und M&A-Strategien zur Stärkung des Wachstums trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei All for One Group ist am 15.12.2025.

    Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im Plus.


    All for One Group

    +1,84 %
    -6,59 %
    -12,56 %
    -16,92 %
    -25,49 %
    -7,93 %
    -26,35 %
    -48,97 %
    +74,45 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    All for One Group: EBIT-Marge soll 2025/26 nachhaltig steigen! Die All for One Group SE verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen leichten Umsatzrückgang, plant jedoch eine geografische Expansion und M&A-Strategien zur Wachstumsstärkung.