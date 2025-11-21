All for One Group: EBIT-Marge soll 2025/26 nachhaltig steigen!
Die All for One Group SE verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen leichten Umsatzrückgang, plant jedoch eine geografische Expansion und M&A-Strategien zur Wachstumsstärkung.
- Umsatz der All for One Group SE fällt leicht von 511,4 Mio. EUR auf 503,7 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/25.
- Anteil wiederkehrender Erlöse aus Beratungs- und Serviceleistungen steigt auf 53% des Umsatzes, was 265,7 Mio. EUR entspricht.
- EBIT-Marge vor M&A-Effekten sinkt auf 5,2% (2023/24: 6,7%), EBIT vor M&A-Effekten beträgt 26,0 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR).
- Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26: Umsatz zwischen 500 Mio. EUR und 530 Mio. EUR, EBIT-Marge vor M&A-Effekten soll auf 5,5% bis 6,5% ansteigen.
- Eigenkapitalquote steigt auf 33%, Mitarbeiterzahl sinkt auf 2.653 im Vergleich zu 2.810 im Vorjahr.
- All for One Group plant geografische Expansion und M&A-Strategien zur Stärkung des Wachstums trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei All for One Group ist am 15.12.2025.
Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,18 % im
Plus.
