ROUNDUP 2
Bitcoin weiter auf Talfahrt
- Bitcoin fällt auf 80.500 USD, tiefster Stand seit April.
- Erholung auf 82.700 USD, aber 5.000 USD Verlust.
- Markt spekuliert auf Zinssenkung, hohe Kursrisiken.
(Neu: Der Bitcoin hat einen Teil der frühen Verluste wieder wettgemacht.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Freitag fortgesetzt. Nachdem der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 80.500 US-Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit April, konnte er sich am Nachmittag ein Stück erholen. Zuletzt wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 82.700 Dollar gehandelt. Das sind immer noch fast 5.000 Dollar weniger als am Vorabend.
Seit Beginn der Woche hat der Bitcoin mehr als zehn Prozent verloren. Marktbeobachter sprechen vom stärksten Einbruch seit 2022. Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Marktkapitalisierung des Bitcoin auf zuletzt rund 1,67 Billionen Dollar gefallen. Als der Kurs der Kryptowährung Anfang Oktober das Rekordhoch bei etwa 126.000 Dollar erreicht hatte, lag die Marktkapitalisierung noch bei etwa 2,5 Billionen.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde der Bitcoin im Nachmittagshandel von der Marktspekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA gestützt. Im Vergleich zum Vortag wurde die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung auf der Zinssitzung im Dezember wieder höher eingeschätzt. Da Kryptowährungen keine Zinsen abwerfen, stützt die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen die Nachfrage.
Fed-Mitglied John Williams hatte zuletzt Spielraum für eine weitere "kurzfristige" Zinssitzung erkannt. Mit einer Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York.
Experten verwiesen auf hohe Kursrisiken, die mit dem Kauf von Bitcoins einhergehen. "Solche Rücksetzer sind im historisch volatilen Markt für Kryptowährungen nichts Neues", sagte Expertin Johanna Belitz vom Krypto-Handelshaus Valour. Auch frühere starke Anstiege seien regelmäßig von kräftigen Korrekturen begleitet worden. Noch befinde sich der Handel mit Bitcoins "im normalen Bereich", so Belitz. Allerdings dürfte die Verunsicherung am Markt weitergehen./jkr/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading