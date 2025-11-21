AdCapital AG: Prognosekorrektur 2025 – Aktuelle Ausblick-Änderung!
AdCapital AG passt ihre Umsatzprognosen an, um auf geänderte Marktbedingungen zu reagieren, und setzt auf strategische Maßnahmen für eine erfolgreiche Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- AdCapital AG korrigiert die Umsatzprognose für 2025 auf 154,2 Mio. Euro bis 160,2 Mio. Euro, niedriger als zuvor prognostiziert (159,0 Mio. Euro bis 166,8 Mio. Euro).
- Die EBIT-Prognose für 2025 wird voraussichtlich deutlich unter 0,3 bis 2,1 Mio. Euro liegen.
- Eine zeitliche Verlagerung der Abrufe in das Geschäftsjahr 2026 beeinflusst die Prognose negativ, insbesondere im Bereich Automotive.
- Die Nachfrage wurde nicht storniert, sondern aufgrund geänderter Produktionsplanungen der OEMs neu disponiert.
- AdCapital AG beschleunigt die Restrukturierung ihrer Tochtergesellschaft, der Erich Jaeger GmbH & Co. KG, um die Maßnahmen noch in diesem Jahr abzuschließen.
- Trotz der Herausforderungen bleibt die Wettbewerbsfähigkeit intakt, und die Gesellschaft erwartet eine Erholung im Jahr 2026 durch zurückgestellte Abrufvolumina.
