Mit den SolarFlow-Angeboten von Zendure für eine smarte Energieversorgung

DÜSSELDORF, Deutschland, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Energiepreise in Europa steigen weiter und Zendure – einer der führenden Innovationstreiber im Bereich Solarenergie – hilft Haushalten dabei, ihre Stromkosten zu senken. Mit exklusiven Black-Friday-Angeboten für die SolarFlow-Serie, Speicherlösungen für Balkonkraftwerke und Dach-Photovoltaikanlagen, wird nachhaltige Energie pünktlich zum Winter noch zugänglicher, effizienter und erschwinglicher.

SolarFlow 800 Plus ist die neue preisattraktive Energiespeicherlösung der SolarFlow-Reihe. Das System ist mit einem intelligenten 800-W-Wechselrichter und einer 1,92-kWh-Batterie ausgestattet und kann mit bis zu fünf weiteren AB2000X/L-Batterien flexibel auf eine maximale Speicherkapazität von 11,52 kWh erweitert werden. Das integrierte 48-V-LiFePO₄-Batteriesystem reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei 750-W-MPPTs erhöhen den Ertrag auch bei schwachem Licht, während ein 14-V-Niederspannungsstart die Stromerzeugung auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Vergleich zu den herkömmlichen 18-V-Mikrowechselrichtern um 10 bis 20 Prozent verbessert. Eine präzise Leistungsregelung in 1-W-Schritten mit Reaktionszeiten unter drei Sekunden ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

SolarFlow 800 Plus + 2 x 440-W-Panele: 479 € (statt 959 €, zum Warenkorb hinzufügen, um vom Aktionspreis zu profitieren)

SolarFlow 800 Plus: 399 € (statt 699 €)

SolarFlow 800 Plus + 2 x 500-W-Panele: 699 € (statt 999 €)

SolarFlow 800 Pro – Das erste KI-gestützte Energiespeichersystem für Balkonkraftwerke

SolarFlow 800 Pro ist ein intelligentes Speichersystem für Balkonkraftwerke, das einen Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem kompakten Gerät vereint. Mit einer Basiskapazität von 1,92 kWh, erweiterbar auf 11,52 kWh, bietet es hohe Flexibilität. Vier 660-W-MPPTs unterstützen eine maximale Solareinspeisung von 2.640 W, was einem jährlichen Stromertrag von über 2.300 kWh entspricht. Die GaN-Technologie (Galliumnitrid) sorgt für eine Ladeeffizienz von 96 Prozent, während das 48-V-Batteriemanagementsystem Energieverluste um bis zu 25 Prozent reduziert. Netzunabhängige Betriebsmodi bieten bis zu 1.000 W Leistung, um kritische Haushaltsgeräte auch bei Stromausfällen zu versorgen.