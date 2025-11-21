Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.070,72USD pro Feinunze und notiert damit -0,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,74 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,24USD und verzeichnet ein Minus von -1,39 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,76USD und verzeichnet ein Minus von -1,69 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.379,00 USD -0,61 % Platin 1.530,50 USD +0,89 % Kupfer London Rolling 10.711,90 USD +0,33 % Aluminium 2.781,91 PKT -0,86 % Erdgas 4,773 USD +1,48 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -1,74 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.11.25, 17:29 Uhr.