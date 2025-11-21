Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.070,72USD pro Feinunze und notiert damit -0,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,74 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,24USD und verzeichnet ein Minus von -1,39 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,76USD und verzeichnet ein Minus von -1,69 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.379,00USD
|-0,61 %
|Platin
|1.530,50USD
|+0,89 %
|Kupfer London Rolling
|10.711,90USD
|+0,33 %
|Aluminium
|2.781,91PKT
|-0,86 %
|Erdgas
|4,773USD
|+1,48 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -1,74 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.11.25, 17:29 Uhr.