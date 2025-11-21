    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    US-Regierung streicht Preisdaten für Oktober - Novemberdaten nach Fed-Sitzung

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat den Veröffentlichungsplan für die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten vorgelegt. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag mitteilte, wird die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Oktober entfallen. Die Inflationsdaten für November kündigte das Amt für den 18. Dezember an. Mit den Novemberdaten könnten "möglicherweise" aber auch Teile der Preisdaten aus dem Oktober veröffentlicht werden, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

    Die Daten für die Preisentwicklung spielen eine wichtige Rolle für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Mit dem aktuellen Veröffentlichungsplan werden die Daten erst nach der nächsten Sitzung zur Verfügung stehen, die am 9. und 10. Dezember stattfinden wird.

    Wegen der Teilschließung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Zuvor waren die ebenfalls mit Spannung erwarteten Daten zum nächsten US-Arbeitsmarktbericht ebenfalls für die Zeit nach der Zinsentscheidung angekündigt worden./jkr/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
