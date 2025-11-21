    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 24. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Julius Bär und Prosus veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • Borussia Dortmund und Alfa Laval haben Hauptversammlungen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und USA erwartet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
    11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
    10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 USA: CFNA-Index 10/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

    AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
    Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

    BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 24. November 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. November 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day …