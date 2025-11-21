Termine am 24. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. November 2025

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda

Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel



HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

