    Ihre wichtigsten Termine

    Frische Q-Zahlen von Zoom Video Communications, Agilent Technologies, Julius Bär

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Frische Q-Zahlen von Zoom Video Communications, Agilent Technologies, Julius Bär
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Halbjahreszahlen
    11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Capital Markets Day
    USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 11/25
    10:00 Uhr, Polen: Industrieprodukten 10/25
    10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 10/25
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 11/25
    16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 24.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    12:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    13:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    15:45Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    18:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

