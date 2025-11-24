Frische Q-Zahlen von Zoom Video Communications, Agilent Technologies, Julius Bär

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Halbjahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Capital Markets Day
USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 10/25
10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 11/25
10:00 Uhr, Polen: Industrieprodukten 10/25
10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 10/25
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 10/25
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 11/25
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 24.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU IFO – Business Climate 12:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 13:45 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:45 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
