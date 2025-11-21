Der Börsen-Tag
MDAX glänzt mit 1,81% Plus: CTS Eventim führt mit 10,96% Anstieg!
An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen deutliche Zuwächse, angeführt vom MDAX. Auch international zeigen sich die Märkte von ihrer besten Seite.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,94% und steht aktuell bei 23.147,77 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,81% zulegt und damit bei 28.308,60 Punkten notiert. Der SDAX hingegen zeigt mit einem leichten Plus von 0,08% auf 15.702,18 Punkten eine eher verhaltene Performance. Auch der TecDAX kann mit einem Zuwachs von 0,86% auf 3.414,46 Punkte eine positive Tendenz vorweisen. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine ähnliche Dynamik wie der DAX und steigt um 0,98% auf 46.218,89 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls ein Plus von 0,74% und erreicht 6.588,90 Punkte. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursgewinnen eine optimistische Marktstimmung wider, wobei insbesondere der MDAX mit seinem deutlichen Anstieg hervorsticht. Die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 folgen diesem positiven Trend und tragen zur insgesamt freundlichen Börsenlage bei.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 4,22%. Symrise folgt mit 3,47%, während Qiagen mit 2,65% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Minus von 9,81%, gefolgt von Rheinmetall mit -7,33% und Infineon Technologies, das um 3,60% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht CTS Eventim mit einem beeindruckenden Plus von 10,96% hervor. Stroeer und TRATON zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2,52% und 2,23%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind hingegen stark im Minus, angeführt von ThyssenKrupp mit -9,40%. RENK Group und Hochtief folgen mit Rückgängen von 8,29% und 7,02%.
SDAX TopwerteIm SDAX verzeichnet ProSiebenSat.1 Media einen Anstieg von 2,47%, gefolgt von Nagarro mit 2,14% und GRENKE, das um 1,95% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit SUESS MicroTec, das um 11,00% gefallen ist. SMA Solar Technology und Elmos Semiconductor folgen mit -7,35% und -4,11%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Qiagen und Nagarro die Spitzenreiter mit Zuwächsen von 2,65% und 2,14%. Deutsche Telekom rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1,85% ab.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von SUESS MicroTec mit einem Rückgang von 11,00%. SMA Solar Technology und HENSOLDT verzeichnen Rückgänge von -7,35% und -6,83%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen Sherwin-Williams mit 3,41%, Merck & Co mit 2,93% und The Home Depot mit 2,86% positive Entwicklungen.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind moderater, mit Goldman Sachs Group, die um 1,25% gefallen ist, gefolgt von Walmart und Microsoft mit -1,63% und -1,64%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Ross Stores mit einem Anstieg von 7,21% hervor, gefolgt von D.R. Horton mit 6,12% und Old Dominion Freight Line mit 5,33%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Seagate Technology Holdings mit -3,01%, Copart mit -3,13% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit -3,42%.
