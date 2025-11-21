IONOS Group SE startet attraktives Aktienrückkaufprogramm - Jetzt investieren!
IONOS Group SE startet ein bedeutendes Aktienrückkaufprogramm, das frischen Wind in die Unternehmensstrategie bringt und neue Möglichkeiten für Mitarbeiter und Investoren eröffnet.
- IONOS Group SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, um bis zu 2.000.000 eigene Aktien zu erwerben, was etwa 1,4 % des Grundkapitals entspricht.
- Das Gesamtvolumen des Rückkaufprogramms beträgt bis zu 60 Millionen EUR (ohne Erwerbsnebenkosten).
- Der Rückkauf soll in den nächsten Tagen beginnen und bis spätestens 30. April 2026 durchgeführt werden.
- Das Programm dient unter anderem der Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und kann für alle in der Hauptversammlung genannten Zwecke verwendet werden.
- Bisher wurden im Rahmen einer früheren Ermächtigung 2.350.000 eigene Aktien (ca. 1,7 % des Grundkapitals) zurückgekauft, die Gesellschaft hält derzeit 1.153.361 eigene Aktien (0,82 % des Grundkapitals).
- Der Rückkauf erfolgt gemäß den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; IONOS behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit einzustellen.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei IONOS Group ist am 19.05.2026.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,69 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.278,32PKT (+0,34 %).
